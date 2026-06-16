Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το βαρέλι του Μπρεντ να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 80 δολαρίων, για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου.

Η αγορά αντιδρά με έντονη αποκλιμάκωση στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ την προσεχή Παρασκευή, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ αμέσως μετά την επίτευξη της ιστορικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του δικτύου CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχώρησαν πρόσκαιρα, έως και τα 79,96 δολάρια, το βαρέλι.

Το «μαύρο χρυσό» συνεχίζει την ελεύθερη πτωτική του πορεία, αποτυπώνοντας την ανακούφιση των επενδυτών μετά την επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, η οποία θέτει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δρομολογεί την πλήρη αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας σε αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, συμβολαίων παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας, στα 80,08 δολάρια, καταγράφοντας σημαντική πτώση της τάξης του 3,72%.