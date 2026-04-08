Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές αργού πετρελαίου, υποχωρούσε κατά σχεδόν 7% τις πρώτες πρωινές ώρες, μόλις μερικά λεπτά αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται πρόταση που έκανε το Πακιστάν να αναστείλει για δύο εβδομάδες τους καταστροφικούς βομβαρδισμούς εναντίον πολιτικών υποδομών του Ιράν που απειλούσε πως θα διέτασσε να εξαπολυθούν.

Λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, στη 01:45 (σ.σ. ώρα Ελλάδας), η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 6,93%, στα 105,12 δολάρια.