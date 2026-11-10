Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Μπρεντ να υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 90 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τον Αύγουστο.

Η καθοδική τροχιά της αγοράς τροφοδοτείται από την αισιοδοξία για εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, έπειτα από τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «θετικής ορμής» προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης με το Ιράν.

Η στάση των αναλυτών και η αποκλιμάκωση του κινδύνου

Αν και οι αγορές αντέδρασαν άμεσα στις δηλώσεις, οι αναλυτές παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την ταχύτητα επίτευξης οριστικής λύσης.

Όπως επισήμανε ο επικεφαλής αναλυτής της Global Risk Management, Άρνε Λόμαν Ρασμούσεν, η πιθανότητα νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης έχει μεν μειωθεί, ωστόσο εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμένες απτές ενδείξεις ότι μια ουσιαστική ειρηνευτική συμφωνία βρίσκεται πράγματι προ των πυλών.

Ομαλοποίηση των ροών από τον Κόλπο και εικόνα των ταμπλό

Παρά τις επιφυλάξεις, το κλίμα αυτό στάθηκε αρκετό για να πιέσει αισθητά τα συμβόλαια αργού. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της ING, οι πετρελαϊκές ροές από την περιοχή του Κόλπου βρίσκονται πλέον κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, κυρίως χάρη στις εναλλακτικές διόδους που επιτρέπουν την παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ.

Στο ταμπλό των συναλλαγών, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας για τα συμβόλαια παράδοσης Ιανουαρίου, αφού κατέγραψε χαμηλό ημέρας στα 89,66 δολάρια, σταθεροποιήθηκε γύρω στις 11:25 (ώρα Ελλάδας) στα 90,48 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας απώλειες 2,26%.

Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό WTI παράδοσης Δεκεμβρίου υποχώρησε κατά 2,08%, διαμορφούμενο στα 85,04 δολάρια το βαρέλι.