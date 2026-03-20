Μείωση 5,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2025 με το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
*Μείωση κατά 5,4% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
*Αύξηση κατά 10,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Μείωση κατά 9,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
*Μείωση κατά 2,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 18,1% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2025.