Στο 2,8% υποχώρησε ο δείκτης στην ευρωζώνη με την ενέργεια να διατηρεί τα πρωτεία, ενώ σημαντική κάμψη στο 3,9% καταγράφει η χώρα μας

Σημαντική υποχώρηση παρουσίασε ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη τον Ιούνιο του 2026, καθώς διαμορφώθηκε στο 2,8% έναντι 3,2% που είχε καταγραφεί τον Μάιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά μια γενικότερη τάση σταθεροποίησης των οικονομικών δεικτών, με τις περισσότερες κύριες συνιστώσες να εμφανίζουν σημάδια αποσυμπίεσης, αν και οι αποκλίσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη παραμένουν ορατές.

Αναλύοντας τα επιμέρους στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, η ενέργεια συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα των ανατιμήσεων, καθώς αναμένεται να καταγράψει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούνιο με 8,7%, αν και παρουσιάζει αισθητή μείωση από το 10,8% του Μαΐου.

Ακολουθεί ο κλάδος των υπηρεσιών, ο οποίος υποχώρησε ελαφρώς στο 3,2% από 3,5% τον προηγούμενο μήνα.

Αντίστοιχη πτωτική πορεία ακολούθησε και η κατηγορία που περιλαμβάνει τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό, αγγίζοντας το 1,6% έναντι 1,9% τον Μάιο, ενώ τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά παρέμειναν απόλυτα σταθερά στο 0,9%.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα νέα και για την Ελλάδα, καθώς ο πληθωρισμός στη χώρα μας εκτιμάται ότι έκανε ένα σημαντικό βήμα υποχώρησης, πέφτοντας στο 3,9% τον Ιούνιο από το υψηλό 4,9% που είχε σημειωθεί τον Μάιο.

Παρά τη θετική αυτή βουτιά της τάξης της μίας ποσοστιαίας μονάδας, το ελληνικό ποσοστό εξακολουθεί να διατηρείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός που αποτυπώνει τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, ο χάρτης του πληθωρισμού για τον Ιούνιο εμφανίζει δύο διαφορετικές ταχύτητες.

Τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην ευρωζώνη κατέγραψαν η Λιθουανία με 5,5% και η Βουλγαρία με 5,3%, ενώ ακολούθησαν η Κροατία με 4,2% και η Κύπρος με 4%.

Στον αντίποδα, τις καλύτερες επιδόσεις και τα χαμηλότερα επίπεδα σημείωσαν η Μάλτα με 1,9%, η Εσθονία και η Γαλλία με 2%, καθώς και η Γερμανία, όπου ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο 2,4%.