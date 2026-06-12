Σε ένα εκτεταμένο μπαράζ ελέγχων προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, επιβάλλοντας διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 295.898 ευρώ με σκοπό την πάταξη της αθέμιτης κερδοφορίας, των παραπλανητικών εκπτώσεων και της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκαν αρχικά επιχειρήσεις τροφίμων για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, με τα σχετικά πρόστιμα να αγγίζουν τις 119.648 ευρώ.

Τη μερίδα του λέοντος κατέγραψε η εταιρεία Flora Food Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο-μαμούθ 78.958 ευρώ για παραβάσεις σε έξι κωδικούς προϊόντων βουτύρου, ενώ για το ίδιο διάστημα (Μάρτιος – Απρίλιος 2026) επιβλήθηκαν πρόστιμα 24.257 ευρώ σε εταιρεία διανομής σοκολάτας και 16.433 ευρώ σε γαλακτοκομική επιχείρηση.

Παράλληλα, η κινητοποίηση των καταναλωτών μέσω καταγγελιών οδήγησε τους ελεγκτές σε 10 καταστήματα λιανικής στο κέντρο της Αθήνας, όπου διαπιστώθηκαν παραπλανητικές ανακοινώσεις μειώσεων τιμών, με αποτέλεσμα να καταλογιστούν επιπλέον πρόστιμα 50.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι επεκτάθηκαν με επιτυχία και στον ψηφιακό κόσμο, καθώς μέσω ειδικού λογισμικού παρακολούθησης τιμών εντοπίστηκαν παραβάσεις σε τρία ηλεκτρονικά καταστήματα, στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 45.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, ισχυρό πλήγμα δέχθηκε και το παρεμπόριο, καθώς σε ξεχωριστή επιχείρηση στο κέντρο της πρωτεύουσας εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 6.105 συσκευασίες (περισσότερα από 89.000 τεμάχια) με εμπορεύματα «μαϊμού» —ανάμεσα στα οποία και αξεσουάρ του FIFA World Cup 2026— με το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση να φτάνει τις 81.250 ευρώ.

Από την πλευρά της, η Ανεξάρτητη Αρχή στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι στοχευμένες παρεμβάσεις και η ανάλυση στοιχείων συνεχίζονται αδιάκοπα σε όλο το φάσμα της αγοράς για τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την προστασία των πολιτών