Το πετρέλαιο ξεπέρασε σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022, σημειώνοντας άλμα 15% στις αγορές που μοιάζουν πλέον πανικόβλητες, εξαιτίας της συνέχισης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και στη Σεούλ κατακρημνίζονταν (-6%) λίγο μετά το άνοιγμα.

Περί τις 02:20 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, κατέγραφε αλματώδη άνοδο 18,3% φθάνοντας τα 107,54 δολάρια. Έφθασε ως και τα 111,24 δολάρια.

Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν την επίθεσή τους εναντίον του Ιράν, η τιμή του WTI έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60%, ποσοστό άνευ προηγουμένου σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Παράλληλα το βαρέλι του Brent Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγοράς, επίσης κατέγραφε άλμα (+16,64%), φθάνοντας τα 108,11 δολάρια, ενώ ξεπέρασε επίσης για λίγο τα 111 δολάρια.

Ούτε καν η εισβολή του στρατού της Ρωσίας στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια της οποίας η τιμή του βαρελιού είχε ξεπεράσει τα 130 δολάρια, τον Μάρτιο του 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες αναταράξεις στις αγορές.

Εξάλλου τα προθεσμιακά συμβόλαια βραχείας διάρκειας για το αμερικανικό φυσικό αέριο σημείωναν επίσης άνοδο κατά περίπου 7%.

Τη δέκατη ημέρα του πολέμου, οι αγορές ενέργειας έχουν καρφωμένα τα βλέμματα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου το στενό του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που διακινείται διά θαλάσσης σε διεθνή κλίμακα, είναι de facto κλειστό.

Περί τις 02:35, στο χρηματιστήριο στο Τόκιο ο δείκτης Nikkei υποχωρούσε κατά 6,07% στις 52.246 μονάδες και ο ευρύτερος δείκτης Topix κατά 5,08%. Στη Σεούλ, ο δείκτης Kospi έχανε 6,48%, υποχωρώντας στις 5.223 μονάδες, αφού ήδη πέρασε απότομες αυξομειώσεις την περασμένη εβδομάδα.