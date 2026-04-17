Στην προετοιμασία ενός σχεδίου μερικής άρσης απαγόρευσης διακίνησης τυριού από τη Λέσβου, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας, βρίσκεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της τρίωρης έκτακτης σύσκεψης με κτηνοτρόφους, τυροκόμους, παραγωγούς και τοπικούς φορείς, για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού στο νησί.

Σημειώθηκε ότι για την αντιμετώπιση της κατάστασης χρειάζεται ψυχραιμία, αυστηρή τήρηση των μέτρων αντιμετώπισης και συνεχή στήριξη όσων πλήττονται από τις επιπτώσεις των μέτρων κατά της διασποράς της νόσου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η μετάβαση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για να συνδράμουν στην κλινική επιτήρηση, κατόπιν εντολής του υπουργού, και η λειτουργία μιας ομάδας διαχείρισης κρίσης στο νησί που θα συντονίζει το σύνολο των επιτόπιων δράσεων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που συμμετείχε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μακάριος Λαζαρίδης, ο γγ του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Κώστας Μουτζούρης, αλλά και βουλευτές, συζητήθηκε η επιδημιολογική πορεία της νόσου, τα πρόσφατα μέτρα στήριξης ύψους 8 εκατ. ευρώ προς τα τυροκομεία.

Τέλος, όλες οι πλευρές συνομίλησαν για τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άμεση αποζημίωση κτηνοτρόφων και τα νέα εργαλεία περιορισμού της διασποράς, με ταχύτερες αποζημιώσεις, νέες προσλήψεις και μετακινήσεις προσωπικού και ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών.