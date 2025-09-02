Η μαζική πώληση χρέους εμβληματικών χωρών όπως η Γαλλία, η Μ. Βρετανία και η Γερμανία καταγράφει σαφή τάση παγκόσμιας ρευστοποίησης μακροπρόθεσμων ομολόγων. Είναι πρόδηλο ότι επιστρέφει στην επενδυτική κοινότητα η ανησυχία για το το επίπεδο του κρατικού χρέους. Κάτω από τις συγκεκριμένες πιέσεις οι αποδόσεις εκτοξεύονται και βεβαίως επιδεινώνεται το κόστος δανεισμού. Παράλληλα, επηρεάζονται βασικά νομίσματα όπως η στερλίνα.

Κάτω από το αρνητικό επενδυτικό κλίμα και την κακή ψυχολογία στα υψηλότερα επίπεδα από το 1998 αυξήθηκε η απόδοση των 30ετών βρετανικών ομολόγων (gilts), ενώ η στερλίνα καταγράφει απώλειες που ξεπερνούν το 1%, καθώς οι επενδυτές στέλνουν σήμα ανησυχίας για την δημοσιονομική εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου εν μέσω παγκόσμιου ξεπουλήματος στα μακροπρόθεσμα ομόλογα.

Οι αποδόσεις των gilts εκτοξεύτηκαν στο 5,697%. Υπενθυμίζεται ότι το 2022 που το ξεπούλημα των βρετανικών ομολόγων οδήγησε σε παραίτηση την πρωθυπουργό Λιζ Τρας η απόδοση τους είχε ανέλθει στο 4,7%.

Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων της Γαλλίας και της Γερμανίας βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2011, όταν η ευρωπαϊκή οικονομία βρισκόταν αντιμέτωπη με την κρίση δημόσιου χρέους.

Οι αυξήσεις στις αποδόσεις των ομολόγων τους είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερες από αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και το επίπεδο παραμένει χαμηλότερο.

Οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική εικόνα της Βρετανίας είναι ο καταλύτης των πωλήσεων. Ο προϋπολογισμός απέχει περίπου δύο μήνες και η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, θα πρέπει να καλύψει τη μαύρη τρύπα που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 51 δισ. λίρες.

Η εκτόξευση των αποδόσεων αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους δυσχεραίνοντας το έργο της κυβέρνησης, που σύμφωνα με τους παρατηρητές, θα πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη και να κάνει αξιόπιστες, διαρθρωτικές αλλαγές.

Η υποχώρηση της στερλίνας, η οποία οδεύει προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση της από τον Ιούνιο, ανέδειξε πόσο ευπαθείς είναι οι αγορές βρετανικών περιουσιακών στοιχείων εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για το πώς θα διαχειριστούν οι Εργατικοί τα δημόσια οικονομικά.

Η στερλίνα υποχωρούσε κατά 1,1% στα 1,34 δολάρια και ήταν 0,5% χαμηλότερα στις 86,98 πένες ανά ευρώ. Είναι το νόμισμα της ομάδας G10 με την πιο αδύναμη απόδοση έναντι του δολαρίου.

Χθες ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανασχημάτισε την κορυφαία ομάδα συμβούλων του, μετακινώντας τον αναπληρωτή της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, Ντάρεν Τζόουνς, στην Ντάουνινγκ Στριτ για να συντονίσει καλύτερα την υλοποίηση των δράσεων σε όλη την κυβέρνηση.

Ο Στάρμερ διόρισε επίσης την πρώην αναπληρώτρια διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, Μινούς Σαφίκ, ως επικεφαλής οικονομικό σύμβουλό του, για να ενισχύσει την οικονομική εμπειρογνωμοσύνη ενόψει αυτού που αναμένεται να είναι ένας δύσκολος προϋπολογισμός αργότερα φέτος, αλλά και προκαλώντας πρωτοσέλιδα ότι η κίνηση αυτή είχε αποδυναμώσει την υπουργό Οικονομικών.

Μέχρι την κατάθεση του προϋπολογισμού τον Νοέμβριο αναμένεται να κυκλοφορήσουν πολλά σενάρια για αύξηση της φορολογίας που θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στις επενδύσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Στο πλαίσιο αυτό μια ακόμα μείωση των βρετανικών επιτοκίων δεν θεωρείται πιθανή. Ωστόσο σε ένα ενθαρρυντικό σημάδι για την βρετανική κυβέρνηση το υπουργείο Οικονομικών άντλησε το ποσό ρεκόρ των 14 δισ. λιρών σε 10ετή ομόλογα σε ένα περιβάλλον που αυξάνονται οι συζητήσεις για το αν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ξεπεράσουν το 6% φέτος!

«Ενώ η ανατιμολόγηση των προσδοκιών της Τράπεζας της Αγγλίας βοήθησε τη στερλίνα τον περασμένο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι ευάλωτο σε δημοσιονομικούς κινδύνους καθώς πλησιάζει ο φθινοπωρινός προϋπολογισμός, ο οποίος είναι πιθανό να παραμείνει αντιμέτωπος με την στερλίνα» εξηγεί στο Reuters η επικεφαλής στρατηγικής συναλλάγματος της Rabobank, Τζέιν Φόλεϊ.

Σε περιδίνηση χρέους η Γαλλία

Οι αποδόσεις των 30ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν σήμερα στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών εξαιτίας δημοσιονομικών ανησυχιών, καθώς ο Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού άρχισε συνομιλίες με πολιτικά κόμματα για να αποτρέψει ενδεχόμενη κατάρρευση της Κυβέρνησής του.

Ο αντιπολιτευόμενος ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα, ότι προετοιμάζεται για πρόωρες Εκλογές, προβλέποντας ότι τα Κόμματα της αντιπολίτευσης θα ρίξουν την κυβέρνηση μειοψηφίας στην ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης που είναι προγραμματισμένη για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Οι αποδόσεις των 30ετών γαλλικών κρατικών ομολόγων έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο 2009, στο 4,513%, σημειώνοντας άνοδο κατά 6,5 μονάδες βάσης.

Οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων δέχονται πιέσεις καθώς οι αγορές αναμένουν ότι τα επενδυτικά σχέδια της Γερμανίας, παράλληλα με τις πιθανές αυξήσεις στις αμυντικές δαπάνες σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης, θα αυξήσουν τα επίπεδα του χρέους.

Τα 10ετούς διάρκειας κρατικά ομόλογα της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς της ευρωζώνης, αυξήθηκαν 4 μονάδες βάσης στο 2,79%.

Οι αποδόσεις των 30ετών γερμανικών ομολόγων έφθασαν σε νέο υψηλό 14 ετών στο 3,41%.

Τα 30ετή ομόλογα της Ισπανίας σημείωσαν αύξηση κατά 5 μονάδες βάσης στο 4,29%, αφού είχαν αγγίξει το 4,297%, το υψηλότερο επίπεδό τους από το Νοέμβριο 2023.

Τα 30ετή ομόλογα της Ιταλίας έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Απρίλιο, στο 4,661%.