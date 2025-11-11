Η Ελλάδα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τα άδεια πλέον ή έστω μη εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα πετρελαίου στον Πρίνο, αποθηκεύοντας με ειδική τεχνολογία διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο θα αφαιρείται από την ατμόσφαιρα του πλανήτη.

Πρόκειται για το «Prinos CO₂ Storage» από την εταιρεία EnEarth (θυγατρική της Energean) και το προσεχές διάστημα, πιθανώς έως τις αρχές Δεκεμβρίου, θα λάβει τη χορήγηση της άδειας αποθήκευσης από την ΕΔΕΥΕΠ με τη σύμφωνη γνώμη της DG Clima.

Επίσης, τον προηγούμενο μήνα ολοκληρώθηκαν και οι γεωφυσικές έρευνες στον Κόλπο της Καβάλας για την καταγραφή δεδομένων βυθού στη διαδρομή από τις χερσαίες υποδομές του Πρίνου προς τις θαλάσσιες εξέδρες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πόντιση αγωγού μεταφοράς υγροποιημένου CO₂.

Οι εγκαταστάσεις στον Πρίνο

Το CO2 θα φθάνει στην υπόγεια αποθήκη του Πρίνου, κυρίως με αγωγούς ενώ κάποιες ποσότητες θα παραλαμβάνονται και με φορτία CO2 στις χερσαίες εγκαταστάσεις «Σίγμα» από φορτηγά.

Διεθνής διαγωνισμός για το γεωτρύπανο

Μάλιστα, άμεσα η εταιρεία προκήρυξε πριν από λίγες ημέρες και τον διεθνή διαγωνισμό για το γεωτρύπανο, καθώς τα χρονοδιαγράμματα του ΤΑΑ είναι ιδιαιτέρως στενά και η ανεύρεση του απαραίτητου εξοπλισμού χρονοβόρα, λόγω της μεγάλης ζήτησης (απαιτούνται έξι με εννέα μήνες).

Σύμφωνα με τον τελικό σχεδιασμό που έχει υποβληθεί στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) θα πραγματοποιηθούν γεωτρήσεις που θα εξυπηρετήσουν την εισπίεση διοξειδίου του άνθρακα και άλλες για την αφαίρεση θαλασσινού νερού από τους ταμιευτήρες ώστε να δημιουργηθεί χώρος για την αποθήκευση CO2.

Μ. Παπανίδης

Πηγή: ΟΤ