Την αγανάκτηση των ασφαλισμένων σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες που διαθέτουν προγράμματα υγείας προκάλεσαν οι αυξήσεις των ασφαλίστρων, που τέθηκαν σε ισχύ από 01/06/2026 και κυμαίνονται σε ποσοστά από 8,5% έως 13%. Οι καταναλωτικές οργανώσεις άρχισαν να αντιδρούν και ουσιαστικά… ξεκίνησε πόλεμος.

Οι αυξήσεις αυτές μετά από σχετικές καταγγελίες καταναλωτών προκάλεσαν την εξώδικη πρόσκληση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας ΝΝ Hellas, από την Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ).

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ σε ανακοίνωσή της, «με πρόσφατες επιστολές της ενημερώνει τους κατόχους των μακροχρόνιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας για νέες υπέρογκες ετήσιες αυξήσεις. Ενδεικτικά, για το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ HOSPITAL PLUS» το ποσοστό αύξησης του ασφαλίστρου διαμορφώνεται στο 9,50%, ενώ για το πρόγραμμα «ΥΠΕΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» στο 12%.

Η αύξηση δε για ορισμένους που συμπληρώνουν το 70ό έτος της ηλικίας τους φθάνει στο 30%.

Μάλιστα για να δικαιολογήσει τις εν λόγω αυξήσεις, στην ενημερωτική της επιστολή η ΝΝ Hellas, μεταξύ άλλων, πληροφορεί τους ασφαλισμένους ότι: «για τον καθορισμό της αναπροσαρμογής του ετήσιου ασφαλίστρου, λαμβάνουμε υπόψη μεταξύ άλλων, τις παρελθοντικές ετήσιες μεταβολές στις δαπάνες νοσηλείας που έχουμε καταβάλει, καθώς και την ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων σύμφωνα και με τη με αριθμό 74.816/2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στις 30.09.2025 (ΦΕΚ 5170/30.09.2025, τεύχος Β’), για την κατάρτιση και τον υπολογισμό του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (Ε.Δ.Α.)».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι «η παραπάνω τυποποιημένη ενημέρωση της NN Hellas συνιστά παραπλανητική και αθέμιτη εμπορική πρακτική, δεδομένου ότι, η κατάρτιση του νέου δείκτη (Ε.Δ.Α.) που επικαλείται, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, αν και θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ από 01.01.2026. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση της NN Hellas είναι αναληθής, καθώς επικαλείται με τρόπο αδιαφανή και παραπλανητικό, ότι η αύξηση των ασφαλίστρων βασίζεται σε ένα δείκτη που δεν υφίσταται. Κατά συνέπεια, οι αυξήσεις στις οποίες προβαίνει είναι αδιαφανείς, αβάσιμες, παράνομες και καταχρηστικές, καθώς στηρίζονται σε μη θεσμοθετημένο δείκτη, ο οποίος άλλωστε έχει σκοπό να τερματίσει το καθεστώς των αδιαφανών και υπέρογκων αυξήσεων.

Η ΝΝ Hellas δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να επιβάλλει τις παραπάνω υπέρογκες αυξήσεις. Οι γενικοί όροι που χρησιμοποιεί η εταιρία στα παραπάνω συμβόλαια για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων έχουν κριθεί τελεσίδικα καταχρηστικοί, επιβεβαιώνοντας τα πρόστιμα που της είχαν επιβληθεί από την γενική γραμματεία Καταναλωτή (Αποφάσεις 1678/2023 και 1887/2022 Διοικητικού εφετείου Αθηνών).

Είναι φανερό, ότι ο σκοπός της NN Hellas να υποχρεώσει, με εκβιαστικό τρόπο, τους ασφαλισμένους που έχουν μακροχρόνια συμβόλαια υγείας να τα εγκαταλείψουν, στερώντας τους την ασφάλεια των παροχών τους και τη διαφάνεια που θα πρέπει να διέπει την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου. Ακόμη περαιτέρω σκοπός είναι να οικειοποιηθεί σε βάρος των καταναλωτών τα αποθέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσα από τη μακροχρόνια καταβολή ασφαλίστρου για την ισόβια κάλυψή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην τελευταία παράγραφο των επιστολών της, με προκλητικό τρόπο, προτρέπει τους ασφαλισμένους να «εξετάσουν οικονομικότερες εναλλακτικές» που δήθεν «θα καλύψουν αξιόπιστα τις δικές τους ανάγκες».

Υπενθυμίζει η ΕΚΠΟΙΖΩ ότι «από τις αρχές του έτους 2026 έστειλε επιστολή στα αρμόδια υπουργεία και εποπτικές αρχές για την άμεση παρέμβασή τους, προκειμένου να ισχύσει ο νέος δείκτης ώστε να απαλειφθούν οι αυθαίρετες και καταχρηστικές αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί την NN Hellas:

• Να ανακαλέσει ΑΜΕΣΑ την παραπλανητική ενημερωτική της επιστολή με νέα ενημέρωση προς τους ασφαλισμένους για τις αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων για το έτος 2026-2027.

• Να απέχει από την επιβολή αυθαίρετων αυξήσεων των ασφαλίστρων, έως τη δημοσίευση του νέου Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και, σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε εφεξής τυχόν αύξηση του ασφαλίστρου θα πρέπει να αιτιολογείται με βάση αντικειμενικούς και ευρέως προσβάσιμους δείκτες, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, όπως αυτές εξειδικεύονται στη νομολογία.

• Να συμμορφωθεί στα ως άνω εύλογα αιτήματα, ειδάλλως η ΕΚΠΟΙΖΩ θα ασκήσει όλα τα νόμιμα μέσα για την προστασία των καταναλωτών.

Την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, τα συναρμόδια υπουργεία, την ΕΛΣΤΑΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος:

• Να παρέμβουν άμεσα προκειμένου να μην τεθούν σε εφαρμογή οι επικείμενες αυξήσεις που η NN Hellas αναφέρει στην επιστολή της προς τους ασφαλισμένους.

• Να αναλάβουν επιτέλους τις ευθύνες τους για την άμεση δημοσίευση του νέου Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής ασφαλίστρων από την ΕΛΣΤΑΤ, τόσο στα ισόβια όσο και στα ετήσια συμβόλαια.

• Να επιβάλουν τη νομιμότητα ως προς τις αυθαίρετες και παραπλανητικές πρακτικές της NN Hellas και των λοιπών ασφαλιστικών εταιρειών.

• Να προβούν σε συστηματικούς ελέγχους, για την ορθή τήρηση της νομοθεσίας και ειδικότερα την απάλειψη καταχρηστικών όρων.

• Να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις.

Τέλος, η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τους καταναλωτές/ασφαλισμένους να διαμαρτύρονται γραπτώς με τη συμπλήρωση του υποδείγματος για τις αυξήσεις στα μακροχρόνια συμβόλαια που θα βρουν στην ιστοσελίδα της.