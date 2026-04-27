Το πάλαι ποτέ Ξενία Τρίτων στην Άνδρο παραχωρεί με σύμβαση 40 ετών στον Δήμο Άνδρου, η ΕΤΑΔ, προκειμένου να αποκατασταθεί, να ανακαινισθεί και φυσικά να λειτουργήσει, ως χώρος φιλοξενία υψηλών διαγραφών σε βιώσιμη βάση.

Το Ξενία Άνδρου βρίσκεται στις Πλακούρες στη χώρα της Άνδρου και πρόκειται για παραθαλάσιο ακίνητο σε έκταση 2.741,81 τ.μ., από τα οποία το ακίνητο καταλαμβάνει περίπου 1.755 τ.μ.

Χτίστηκε το 1958 από τον σημαντικό αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και χαρακτηρίστηκε μνημείο το 2001, λόγω της αρχιτεκτονικής και ιστορικής του σημασίας.