Η τιμή αναφοράς του αργού πετρελαίου Brent ξεπέρασε τα 92 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2022. Συγκεκριμένα στις 19:00 το πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας άγγιξε τα 92,52 δολάρια το βαρέλι, με σαφή ανοδική τάση.

Η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Το 2022, η τιμή είχε μειωθεί από το υψηλό των 116 δολαρίων ανά βαρέλι, μετά την ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Κάθε μέρα που περνά χωρίς επανάληψη των ροών οδηγεί την πετρελαϊκή αγορά στο να αναθεωρήσει προς τα επάνω τον όγκο της προσφοράς που χάνεται», εξηγούν αναλυτές της ING.

Ο αποκλεισμός του στενού του Χορμούζ, από όπου περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής του μαύρου χρυσού, προκαλεί προβλήματα στην τροφοδοσία των παγκόσμιων αγορών και μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της παραγωγής της περιοχής καθώς οι δυνατότητες αποθήκευσης είναι περιορισμένες.