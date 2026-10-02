Οι διεθνείς αναταράξεις στην αγορά ομολόγων μεταφέρθηκαν και στην Αθήνα, με το περιθώριο (spread) του ελληνικού δεκαετούς τίτλου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού να ξεπερνά τις 100 μονάδες βάσης.

Η επιτάχυνση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη και οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία ενέτειναν τη μεταβλητότητα, στρέφοντας τα κεφάλαια προς την ασφάλεια των γερμανικών ομολόγων, παρά τη σχετική ανθεκτικότητα που επέδειξαν οι ελληνικοί τίτλοι.

Οι αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ομολόγων έφθασαν και στην Αθήνα, καθώς το περιθώριο των ελληνικών κρατικών ομολόγων ξεπέρασε το 1% (100 μονάδες βάσης).

Ασταθής η Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή αγορά χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα και ισχυρές αντίρροπες δυνάμεις, καθώς η νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού ενίσχυσε τις προσδοκίες για αυστηρότερη νομισματική πολιτική.

Παράλληλα, οι δημοσιονομικές ανησυχίες στη Γαλλία και η ασθενέστερη αγορά εργασίας των ΗΠΑ οδήγησαν κεφάλαια προς τους ασφαλέστερους τίτλους. Στην ΗΔΑΤ, το περιθώριο του ελληνικού δεκαετούς έναντι του γερμανικού διευρύνθηκε περίπου στις 110 μονάδες βάσης, έναντι σχεδόν 101 μονάδων την Πέμπτη.

Η διεύρυνση αυτή δεν προήλθε τόσο από έντονη πίεση στους ελληνικούς τίτλους, όσο από τη μεγάλη πτώση της απόδοσης του γερμανικού Bund.

Συγκεκριμένα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομόλογου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 4,54%, έναντι 3,44% (από 3,52% την προηγούμενη ημέρα) του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου.

Η εικόνα αυτή παραμένει ευνοϊκότερη από εκείνη της Γαλλίας, όπου το δεκαετές spread έναντι της Γερμανίας άγγιξε τις 150 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2012. Την ίδια ώρα, η απόδοση του ιταλικού δεκαετούς παρέμενε κοντά στο 4,69%, ενώ του ισπανικού υποχωρούσε στο 4,11%.

Καθοριστικός παράγοντας για τις εξελίξεις ήταν η προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός της ευρωζώνης αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στο 3,8% από 3,2% τον Αύγουστο, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη για 3,6%.

Ο δομικός δείκτης επιταχύνθηκε στο 2,5%, ενώ η ενεργειακή συνιστώσα εκτινάχθηκε στο 18,8%.

Τα στοιχεία αυτά διατήρησαν τις πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για νέα αύξηση επιτοκίων.

Η αμερικανική αγορά εργασίας έπαιξε τον δικό της… ρόλο

Αργότερα, η ασθενέστερη δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ πυροδότησε αγορές αμερικανικών και ευρωπαϊκών τίτλων, περιορίζοντας μέρος των αρχικών απωλειών.

Από την αρχή της εβδομάδας, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς αυξήθηκε από το 4,443% τη Δευτέρα στο 4,55%, καταγράφοντας άνοδο περίπου έντεκα μονάδων βάσης.

Αντίθετα, το γερμανικό ομόλογο υποχώρησε από το 3,643% κοντά στο 3,42%.

Έτσι, το ελληνικό spread, το οποίο τη Δευτέρα βρισκόταν περίπου στις 80 μονάδες βάσης, διευρύνθηκε κατά περισσότερες από 30 μονάδες, επιβεβαιώνοντας ότι οι επενδυτές τιμολογούν εκ νέου τον πληθωριστικό, νομισματικό και δημοσιονομικό κίνδυνο με αυξημένη επιλεκτικότητα μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.