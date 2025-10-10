Την απόλυτη λειτουργικότητα του πλαστικού ως υλικού συσκευασίας για τα τρόφιμα, τονίζει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ).

Με αφορμή τον επικείμενο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τροφίμων, ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει την ανάγκη της επαρκούς διαθεσιμότητας θρεπτικών και ασφαλών τροφίμων, σε προσιτή τιμή.

Σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ, η πρόκληση των υψηλών τιμών στα τρόφιμα, της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων (food loss και food waste), όπως και της βιώσιμης παραγωγής, αποθήκευσης και μεταφοράς τους βρίσκονται στο επίκεντρο της διατροφικής πολιτικής κρατών και οργανισμών – με τη συσκευασία να αποτελεί μάλιστα κρίσιμο στοιχείο σε όλα τα παραπάνω.

Η πλαστική συσκευασία, σχεδιασμένη για να καλύπτει όλες τις πιθανές ανάγκες για διατήρηση, αποθήκευση, προστασία και μεταφορά τροφίμων, αποτελεί μέχρι σήμερα μια σημαντική επιλογή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, το κόστος και το μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σύγκριση με τα άλλα υλικά συσκευασίας τροφίμων.

Τη σπουδαιότητά της μαρτυρούν, σύμφωνα με το ΣΒΠΕ, οι εταιρείες τροφίμων που αντιλήφθηκαν στην πράξη τη δυσκολία να αντικαταστήσουν πλήρως και με επιτυχία την πλαστική συσκευασία, με όρους διατήρησης της ποιότητας και αύξησης της διάρκειας ζωής στο ράφι.

Σημειώνεται επιπροσθέτως η περιβαλλοντική υπεροχή της πλαστικής συσκευασίας, αφού ως ελαφρύτερη αφήνει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα άνθρακα κατά τη μεταφορά. Τα ανωτέρω αναδεικνύονται και σε σχετικό podcast του BBC World Service (The Food Chain / The Packaging Problem) σχετικό με την αλυσίδα τροφίμων και τη συσκευασία.

Πρόκειται για την κεντρική ιδέα που ο ΣΒΠΕ αναδεικνύει και υποστηρίζει εδώ και χρόνια: σε μια σειρά εφαρμογές του στη συσκευασία τροφίμων, το πλαστικό αποδεικνύεται αποτελεσματικό και αναντικατάστατο όσον αφορά:

(α) την ασφάλεια και τη διατήρηση τροφίμων,

(β) τη μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων κατά τη μεταφορά, ενώ

(γ) σημαντική είναι η διάσταση του χαμηλού κόστους του υλικού στη σημερινή εποχή υψηλών τιμών στα τρόφιμα.

(δ) Τέλος, η πλαστική συσκευασία παρουσιάζει συνολικό αποτύπωμα CO₂, από την παραγωγή έως το τέλος ζωής της, σημαντικά χαμηλότερο από κάθε άλλη εναλλακτική. Πρόκειται για πλεονέκτημα που συχνά υποτιμάται, αλλά την καθιστά ουσιαστικό εργαλείο στην προσπάθεια περιορισμού της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη του στόχου μηδενικού άνθρακα έως το 2050.

Ο Σύνδεσμος της Βιομηχανίας Πλαστικών υπογραμμίζει ότι το πραγματικό ερώτημα δεν είναι η αναγκαιότητα, αλλά η χρήση του υλικού στη διάρκεια ζωής του και η διαχείρισή του κατά την απόρριψη.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο ΣΒΠΕ, η κουλτούρα της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων και η διάδοσή της σε επιχειρήσεις, νοικοκυριά και στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, είναι «κλειδί» για την προστασία του περιβάλλοντος.

Αντιστοίχως, η κινητοποίηση της Πολιτείας για εκπαίδευση και εφαρμογή βασικών κανόνων της κυκλικής οικονομίας (reusability – recycling) αποτελεί υποχρέωση δημόσιων φορέων και οργανισμών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η συνεργασία Πολιτείας, επιχειρήσεων και κοινωνίας των πολιτών, μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η βιομηχανία πλαστικών, ένας κλάδος που συνεισφέρει σημαντικά στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη, εκδηλώνει με κάθε τρόπο τη διάθεσή της για ουσιαστικό διάλογο στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας. Εξάλλου, η διοργάνωση του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του ΣΒΠΕ, Plastainability 2025 powered by Protergia, η ενέργεια της METLEN Energy & Metals (3 Νοεμβρίου, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ) προσφέρει μία ακόμη ευκαιρία για συζήτηση και συνεννόηση σε αυτήν την κατεύθυνση.