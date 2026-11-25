Με υπέρβαση των στόχων για τα πλεονάσματα και τις εισπράξεις φόρων και ΦΠΑ ξεκινά η σύγκριση της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026 με τις εκτιμήσεις που έχει ενσωματώσει το οικονομικό επιτελείο στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2027, την οποία κατέθεσε προ ημερών στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026, τα έσοδα υπερέβησαν κατά 10 εκατ. ευρώ τις σχετικές εκτιμήσεις, ενώ οι δαπάνες υπολείπονταν κατά 62 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης για το δεκάμηνο, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 8,120 δισ. ευρώ έναντι στόχου 8,048 δισ. ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 72 εκατ. ευρώ.

Το ίδιο μέγεθος υπέρβασης (72 εκατ. ευρώ) σημειώνεται και στο συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο ανήλθε σε πλεόνασμα 461 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 389 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μηνιαία σύγκριση των εσόδων δεν γίνεται πλέον με βάση τις αρχικές προβλέψεις του Προϋπολογισμού 2026, αλλά με τα αναθεωρημένα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού 2027.

Η πορεία των εσόδων και των φόρων στο δεκάμηνο

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 ανήλθε σε 64,384 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 10 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2027.

Τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» διαμορφώθηκαν σε 62,756 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 31 εκατ. ευρώ ή 0,1% συγκριτικά με τον στόχο.

Εξετάζοντας τους κυριότερους φόρους, τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν σε 26,292 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 44 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα των φόρων ακίνητης περιουσίας έφτασαν τα 2,214 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισπράξεις από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης (ΕΦΚ) διαμορφώθηκαν σε 5,946 δισ. ευρώ, υπολειπόμενες κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων.

Στον φόρο εισοδήματος, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 22,447 δισ. ευρώ (αυξημένα κατά 14 εκατ. ευρώ), καθώς ο φόρος φυσικών προσώπων κινήθηκε εντός στόχου, ο φόρος νομικών προσώπων υποχώρησε κατά 18 εκατ. ευρώ και οι λοιποί φόροι εισοδήματος ενισχύθηκαν κατά 33 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων, οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 45 εκατ. ευρώ, κινούμενες πλησίον του στόχου, ενώ οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 1,612 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 23 εκατ. ευρώ.

Απόλυτα ευθυγραμμισμένα με τους στόχους κινήθηκαν οι μεταβιβάσεις (4,960 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 3,358 δισ. ευρώ αφορούν το ΠΔΕ), τα λοιπά τρέχοντα έσοδα (2,458 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 321 εκατ. ευρώ αφορούν το ΠΔΕ), οι επιστροφές εσόδων (7,448 δισ. ευρώ) και τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (3,679 δισ. ευρώ).

Η ακτινογραφία των εσόδων τον Οκτώβριο

Καθώς η στοχοθεσία επαναπροσδιορίστηκε τον Νοέμβριο του 2026, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού για τον μήνα Οκτώβριο εμφανίζουν τις ίδιες μεταβολές με εκείνες που καταγράφονται σε σωρευτική βάση στο δεκάμηνο.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των καθαρών εσόδων για τον Οκτώβριο ανήλθε σε 6,574 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα της κατηγορίας «Φόροι» έφτασαν τα 6,790 δισ. ευρώ.

Στις επιμέρους φορολογικές κατηγορίες του μηνός, ο ΦΠΑ απέφερε 3,230 δισ. ευρώ, οι ΕΦΚ 619 εκατ. ευρώ και οι φόροι ακίνητης περιουσίας 114 εκατ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από φόρους εισοδήματος ανήλθαν σε 2,276 δισ. ευρώ, ποσό που επιμερίζεται σε 1,167 δισ. ευρώ από φυσικά πρόσωπα, 913 εκατ. ευρώ από νομικά πρόσωπα και 196 εκατ. ευρώ από λοιπούς φόρους εισοδήματος.

Παράλληλα, τον Οκτώβριο οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ, οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών σε 147 εκατ. ευρώ και οι επιστροφές εσόδων σε 721 εκατ. ευρώ.

Οι μεταβιβάσεις διαμορφώθηκαν σε 196 εκατ. ευρώ (με 157 εκατ. ευρώ να αφορούν το ΠΔΕ), τα λοιπά τρέχοντα έσοδα σε 158 εκατ. ευρώ (με 3 εκατ. ευρώ για το ΠΔΕ) και τα συνολικά έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ανήλθαν σε 160 εκατ. ευρώ.

Συγκράτηση δαπανών και σημαντικές επιχορηγήσεις

Στο σκέλος των δαπανών, οι συνολικές εκταμιεύσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 ανήλθαν στα 63,924 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου των 63,985 δισ. ευρώ, αν και παραμένουν αυξημένες κατά 6,040 δισ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025.

Στον Τακτικό Προϋπολογισμό, οι πληρωμές ήταν μειωμένες κατά 62 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταβιβάσεων και πληρωμών ξεχωρίζουν οι επιχορηγήσεις ύψους 2,327 δισ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ, 1,950 δισ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ και 919 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ) για φάρμακα και υγειονομικό υλικό των δημόσιων νοσοκομείων.

Ακολουθούν οι μεταβιβάσεις ύψους 1,042 δισ. ευρώ προς τα νοσοκομεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οι επιχορηγήσεις 355 εκατ. ευρώ στους συγκοινωνιακούς φορείς (ΟΑΣΑ, ΟΑΣΘ, ΟΣΕ) και 131 εκατ. ευρώ προς την Κοινωνία της Πληροφορίας για την πληρωμή του Fuel Pass.

Επιπλέον, καταβλήθηκαν 161 εκατ. ευρώ για την επιδότηση καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη), καθώς και 232 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν στα 11,133 δισ. ευρώ, κινούμενες σε πλήρη συμφωνία με τις εκτιμήσεις της εισηγητικής έκθεσης του Προϋπολογισμού 2027 και ενισχυμένες κατά 1,795 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025.

Τέλος, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών διευκρινίζει ότι το πρωτογενές αποτέλεσμα σε δημοσιονομικούς όρους διαφέρει από το ταμειακό, αφορά αποκλειστικά την Κεντρική Διοίκηση (και όχι το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, που περιλαμβάνει Νομικά Πρόσωπα, ΟΤΑ και ΟΚΑ), ενώ ποσό 371 εκατ. ευρώ από το επιχορηγούμενο σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) έχει καταχωρηθεί ως χρηματοοικονομική συναλλαγή.