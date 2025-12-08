Απάντηση στην τοποθέτηση του Προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, έδωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, σχετικά με τη διαχείριση των διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου και την πολιτική πρόωρης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.

Με αφορμή πρόσφατη ανάρτηση του κυρίου Κασσελάκη, κ. Τσάπαλος κάνει λόγο για «μαθητευόμενους μάγους» και «υπεραπλουστεύσεις» σε σύνθετα ζητήματα οικονομικής πολιτικής, υπογραμμίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος για το χρέος και τα διαθέσιμα δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «performance art», αλλά απαιτεί γνώση, επίγνωση των κινδύνων και θεσμική ευθύνη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τονίζει ότι η στρατηγική αυτή οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση περίπου 800 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο, μέσω της μείωσης των τόκων και του συνολικού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους.

Όπως επισημαίνει, η μείωση του χρέους δεν έχει μόνο λογιστικό ή δημοσιονομικό όφελος, αλλά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Η αναβάθμιση αυτή, με τη σειρά της, συμπιέζει το κόστος δανεισμού όχι μόνο για το Δημόσιο, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, μειώνοντας τον μακροοικονομικό κίνδυνο και στηρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας σε πιο σταθερή βάση.

Στο σχόλιό του, ο κ. Όμηρος Τσάπαλος παρουσιάζει την πρόωρη αποπληρωμή ως επιλογή με αλυσιδωτά οφέλη: χαμηλότεροι τόκοι, χαμηλότερα spreads, μικρότερη αβεβαιότητα και καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης για τον ιδιωτικό τομέα.

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Στο επίκεντρο της κριτικής του εκπροσώπου του ΥΠΕΘΟΟ βρίσκεται και η αναφορά του κ.Κασσελάκη για αξιοποίηση των διαθεσίμων του ελληνικού δημοσίου με τοποθέτησή τους σε ομόλογα ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι για μια χώρα της Ευρωζώνης όπως η Ελλάδα, της οποίας τα έσοδα, οι δαπάνες και το χρέος εκφράζονται σε ευρώ, η σύνδεση με δολάρια ΗΠΑ (USD) ενέχει «ουσιώδη συναλλαγματικό κίνδυνο».

Υπενθυμίζει δε, ότι τα τελευταία δύο χρόνια το δολάριο έχει χάσει περίπου 15% της αξίας του έναντι του ευρώ. Μια τέτοια διακύμανση, όπως σημειώνει, θα μεταφραζόταν άμεσα σε απώλειες για τα δημόσια διαθέσιμα, εφόσον αυτά ήταν εκτεθειμένα σε ξένο νόμισμα.

Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη στρατηγική εμφανίζεται από την πλευρά του υπουργείου ως υψηλού ρίσκου και ασύμβατη με τις αρχές διαχείρισης δημόσιου χρήματος.

«Δεν υφίσταται» απόδοση 2,5% στην ΤτΕ

Ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΟΟ διαψεύδει επίσης τον ισχυρισμό περί απόδοσης 2,5% στα κρατικά διαθέσιμα που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όπως διευκρινίζει «το επιτόκιο που αποδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι 2,5%. Η απόδοση διαμορφώνεται στο ΕSTΕR μείον 20 μονάδες βάσης, δηλαδή σήμερα περίπου 1,7%. Το 2,5% που επικαλείται ο κ. Κασσελάκης απλώς δεν υφίσταται».

Κατά τον κ. Τσάπαλο, η επίκληση επιτοκίου 2,5% «απλώς δεν υφίσταται» στην πραγματική λειτουργία του συστήματος, γεγονός που, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟΟ, αποδυναμώνει το επιχείρημα ότι το Δημόσιο θα μπορούσε να αποκομίσει πολύ μεγαλύτερο όφελος κρατώντας διαθέσιμα, αντί να αποπληρώνει χρέος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη θεσμική και οικονομική σχέση μεταξύ Τράπεζας της Ελλάδος και Ελληνικού Δημοσίου. Ο κ. Τσάπαλος εξηγεί ότι οι τόκοι που πληρώνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τα υπόλοιπα διαθεσίμων μειώνουν αντιστοίχως τα κέρδη της.

Από πλευράς του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ.Τσάπαλος υποστηρίζει ότι, καθώς σχεδόν ολόκληρο το μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος καταλήγει στο Ελληνικό Δημόσιο, η αύξηση των τόκων που αποδίδει η κεντρική τράπεζα συνεπάγεται μικρότερο μέρισμα προς το κράτος. Με αυτόν τον μηχανισμό, κατά τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΘΟΟ, το καθαρό όφελος για τον προϋπολογισμό από ένα υποθετικά υψηλότερο επιτόκιο στα διαθέσιμα είναι «σχεδόν μηδενικό».

Καταλήγοντας στην ανάρτησή του (https://www.facebook.com/share/p/1C2giWG6fn/?mibextid=wwXIfr) ο κ. Τσάπαλος τονίζει ότι «η οικονομική πολιτική δεν ενδείκνυται για performance art. Δεν είναι χώρος για εντυπώσεις, σλόγκαν ή πυροτεχνήματα. Απαιτεί βαθιά γνώση των οικονομικών μηχανισμών, κατανόηση των κινδύνων και, κυρίως, σοβαρότητα και θεσμική ευθύνη», όπως υπογραμμίζει.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημείωνε αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή χρέους τα εξής:

«Πρόωρη αποπληρωμή 5,1 δισ. δανείων GLF:

Κυβέρνηση: «Γλιτώνουμε 1,6 δισ. τόκους σε 13 χρόνια» → 123 εκατ./χρόνο, και μάλιστα ΜΟΝΟ μετά το 2029.

Τα ίδια 5,1 δισ. αν τα κρατούσαμε σήμερα θα απέδιδαν:

* 2024 (καταθέσεις ΤτΕ): 3,8% → 194 εκατ. €

* 2025 (συντηρητικά αν κατατεθούν στην ΤτΕ): ≥2,5% → ≥127 εκατ. €

* Σε αμερικανικό 30ετές ομόλογο (τρέχουσα απόδοση ~4,8%): 397 εκατ. € ΕΤΗΣΙΩΣ, ΑΜΕΣΑ!

Δηλαδή αντί να εισπράττουμε 400 εκατ. € τον χρόνο από φέτος, προτιμάμε να αποπληρώσουμε ένα δάνειο με πολύ χαμηλό επιτόκιο Euribor3m +0,5% (σήμερα 2,5%) και από τις αρχές του 2028 εκτιμάται στο 1,6% (1,1%+0,5%) και να «γλιτώσουμε» 123 εκατ. € από το… 2030 και μετά.

Μαθηματικά επιπέδου ΥΠΟΙΚ. Μπράβο μας». (https://www.facebook.com/skasselakis)