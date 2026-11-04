Σαφή εικόνα σταθεροποίησης των τιμών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων αναδεικνύει η έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για τον Οκτώβριο του 2026, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο οριακό +0,35% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σε επίπεδο τριμήνου (Αύγουστος – Οκτώβριος 2026) καταγράφεται υποχώρηση κατά 0,18%, ενώ στο σύνολο του πρώτου δεκαμήνου του έτους η σωρευτική αύξηση περιορίζεται στο 0,90%, με τις διακυμάνσεις στις επιμέρους κατηγορίες να παραμένουν εξαιρετικά ήπιες σε σχέση με τους πρώτους μήνες του έτους.

Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων μειώθηκαν οι τιμές και πόσο

Από τις 23 κατηγορίες προϊόντων που εξετάστηκαν, οι 15 εμφάνισαν ετήσια άνοδο και οι 8 κατέγραψαν πτώση.

Οι πιο αξιοσημείωτες μειώσεις τιμών σημειώθηκαν στις τροφές και τα είδη για κατοικίδια (-3,98%), στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (-3,32%), στα είδη πρωινού και ροφήματα (-2,25%), στα χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-1,16%), καθώς και στα νωπά κρέατα (-0,28%).

Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται κυρίως στη σταδιακή ομαλοποίηση της αγοράς και στη μείωση των τιμών παραγωγού, με ιδιαίτερη σημασία να δίνεται στην εξομάλυνση του κόστους εισαγωγών και παραγωγής στα νωπά κρέατα, αλλά και στη θετική επίδραση των πρωτοβουλιών συγκράτησης τιμών στα τυποποιημένα αγαθά.

Στα ύψη το έτοιμο φαγητό και τα ορεκτικά

Αντίθετα, οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στα ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη (+3,91%), στα είδη μιας χρήσης, οικιακής χρήσης και πάρτι (+2,68%), στις νωπές και κατεψυγμένες ζύμες (+2,52%), στα αλκοολούχα ποτά (+2,06%) και στα τυροκομικά (+1,82%).

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΕΛΚΑ, η διατηρούμενη συγκράτηση τιμών της τελευταίας διετίας αποτελεί αποτέλεσμα ενός συνδυασμού δομικών και καταναλωτικών παραγόντων.

Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι οικονομίες κλίμακας από τους μεγάλους όγκους διακίνησης των αλυσίδων, η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων που μεταφέρει ταχύτερα τις φθηνότερες τιμές χονδρικής στα ράφια, καθώς και η ισχυρή διείσδυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Παράλληλα, ο οξύς ανταγωνισμός μέσω προσφορών, η οργανωσιακή και ψηφιακή αναβάθμιση των logistics και της πρόβλεψης ζήτησης, αλλά και η αυξημένη στροφή των καταναλωτών σε οικονομικότερες επιλογές, συντηρούν ισχυρή πίεση στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών.