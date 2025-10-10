Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου από το πρωί της Παρασκευής, για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.

Το ασφάλιστρο κινδύνου της αγοράς εξασθένησε μετά τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την έναρξη της πρώτης φάσης ενός σχεδίου τερματισμού του πολέμου στη Γάζα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούν 1,27%, στα 64,39 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούν 1,28%, στα 60,72 δολάρια.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση, το Brent σημειώνει άνοδο περίπου 1%, ενώ το WTI παραμένει σχετικά σταθερό, μέχρι στιγμής. Και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν σημειώσει απότομη πτώση την περασμένη εβδομάδα.

Από την υπογραφή της συμφωνίας στη Μέση Ανατολή μετριάζονται οι ανησυχίες σχετικά με τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα, πρόσθεσε.

Πολλά πλοία που θεωρούνται ότι εξυπηρετούν ισραηλινά συμφέροντα, έχουν δεχτεί επιθέσεις από τους Χούθι, σε μια ενέργεια που περιγράφουν ως αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για τον πόλεμο στη Γάζα, σημειώνει το Reuters.