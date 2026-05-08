Σε αλλαγή στάσης, αλλά αφού χάθηκε πολύτιμος χρόνος και χιλιάδες ζώα, προχωρά το ΥΠΑΑΤ, εγκρίνοντας τώρα τον εμβολιασμό των ζώων κατά την αφθώδη πυρετού, ως παράλληλο μέσο ανάσχεσης της ζωονόσου.
Μόνο που στην περίπτωση της Λέσβου χάθηκε πολύτιμος χρόνος και βεβαίως σφαγιάστηκαν χιλιάδες ζώα, ενώ από τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων το νησί αντιμετώπισε σοβαρές ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης.
Παράλληλα, πλήγμα δέχθηκε και η εθνική οικονομία, αφού θα καταβληθούν, έστω και «τσιγκούνικες» αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που είδαν σε ελάχιστον χρόνο να χάνονται προσπάθειες ακόμη και μιας ζωής.
Κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-κι όχι ο αρμόδιος υπουργός- ενημερώνει για τα ακόλουθα:
«Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (Καν. 687/2020),
- Η θανάτωση των θετικών εκτροφών παραμένει υποχρεωτική ως μέθοδος εκρίζωσης του πολύ μεταδοτικού αυτού νοσήματος.
- Τα εμβόλια αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για την αποτροπή μόλυνσης των ζώων και την περαιτέρω μετάδοση του ιού.
- Με τον εμβολιασμό, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την εκρίζωση του νοσήματος (θανάτωση των θετικών εκτροφών, περιορισμοί στις μετακινήσεις ζώων και προϊόντων, υγειονομική ταφή, καθαρισμοί-απολυμάνσεις, ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, συστηματική επιτήρηση στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης, δειγματοληψίες και εργαστηριακές εξετάσεις κλπ.).
- Για τη λήψη απόφασης εφαρμογής ενός προγράμματος εμβολιασμού των ευαίσθητων, στον αφθώδη πυρετό, ζώων συνεκτιμώνται τα επιδημιολογικά δεδομένα καθώς και οι κίνδυνοι περαιτέρω εξάπλωσης του νοσήματος, σε συνάρτηση με τις αρνητικές επιπτώσεις που απορρέουν από την μακροχρόνια υποβάθμιση του υγειονομικού καθεστώτος της χώρας, λόγω εμβολιασμού.