Σε αλλαγή στάσης, αλλά αφού χάθηκε πολύτιμος χρόνος και χιλιάδες ζώα, προχωρά το ΥΠΑΑΤ, εγκρίνοντας τώρα τον εμβολιασμό των ζώων κατά την αφθώδη πυρετού, ως παράλληλο μέσο ανάσχεσης της ζωονόσου.

Μόνο που στην περίπτωση της Λέσβου χάθηκε πολύτιμος χρόνος και βεβαίως σφαγιάστηκαν χιλιάδες ζώα, ενώ από τις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων το νησί αντιμετώπισε σοβαρές ελλείψεις σε είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, πλήγμα δέχθηκε και η εθνική οικονομία, αφού θα καταβληθούν, έστω και «τσιγκούνικες» αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που είδαν σε ελάχιστον χρόνο να χάνονται προσπάθειες ακόμη και μιας ζωής.

Κάνοντας λόγο για πιθανό σενάριο εμβολιασμού κατά του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-κι όχι ο αρμόδιος υπουργός- ενημερώνει για τα ακόλουθα:

«Σύμφωνα με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο (Καν. 687/2020),