Σημαντική αποκλιμάκωση τιμών καταγράφηκε στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ τον Σεπτέμβριο του 2026, προσφέροντας ανακούφιση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), ο γενικός δείκτης τιμών υποχώρησε κατά 0,75% σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ σε μηνιαία βάση (σε σχέση με τον Αύγουστο του 2026) η υποχώρηση άγγιξε το 1,65%.

Παράλληλα, η εικόνα του τελευταίου τριμήνου (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) επιβεβαιώνει την πτωτική τάση με μείωση 0,46%, περιορίζοντας την αύξηση στο κυλιόμενο 12μηνο στο 1,07%.

Από τις 23 βασικές κατηγορίες που εξετάστηκαν, οι 10 παρουσίασαν υποχώρηση τιμών και οι 13 καταγράφουν ήπιες αυξήσεις, με τις συνολικές διακυμάνσεις να παραμένουν ιδιαίτερα συγκρατημένες σε σχέση με τους πρώτους μήνες του έτους.

Πού έπεσαν και πού ανέβηκαν οι τιμές

Η πλέον αισθητή υποχώρηση καταγράφεται στα νωπά προϊόντα και στα είδη πρώτης ανάγκης, εξαιτίας της ομαλοποίησης της αγοράς, της μείωσης του κόστους παραγωγού και των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών:

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: -5,46% Είδη πρωινού και ροφήματα: -4,61% Τροφές και είδη για κατοικίδια: -4,20% Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: -2,70% Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: -2,53%

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η μείωση στο νωπό μοσχάρι (-4,21%), ενώ στα τυποποιημένα προϊόντα θετική επίδραση είχαν οι πρωτοβουλίες μείωσης τιμών.

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ετήσια βάση εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες:

Ξηροί καρποί: +3,02%

Ορεκτικά, αλίπαστα και λοιπά σερβιριζόμενα είδη: +2,37%

Μπισκότα και σοκολάτες: +2,17%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +2,04%

Αλλαντικά: +1,92%

Οι 6 πυλώνες που φέρνουν τη συγκράτηση των τιμών

Η συγκράτηση των τιμών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων κατά την τελευταία διετία οφείλεται σε έναν συνδυασμό επιχειρησιακών τακτικών και αλλαγής της καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Πρώτον, οι μεγάλες αλυσίδες αξιοποιούν τις οικονομίες κλίμακας και τους μεγάλους όγκους διακίνησης για να επιτυγχάνουν χαμηλότερο λειτουργικό και προμηθευτικό κόστος.

Δεύτερον, η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων επιτρέπει τη γρήγορη μεταφορά των μειωμένων τιμών προμήθειας κατευθείαν στο ράφι.

Τρίτον, η διαρκής ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας προσφέρει στους καταναλωτές πιο οικονομικές επιλογές. Τέταρτον, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των αλυσίδων μέσω συνεχών προσφορών ασκεί σταθερή πίεση για συγκράτηση των τελικών τιμών.

Πέμπτον, η τεχνολογική και οργανωσιακή αναβάθμιση στη διαχείριση logistics και αποθεμάτων περιορίζει τις λειτουργικές επιβαρύνσεις.

Τέλος, η ίδια η μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς —με τους πολίτες να αναζητούν ενεργά προσφορές και φθηνότερες εναλλακτικές— υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν διαρκώς την ποικιλία και την τιμολογιακή πολιτική τους.