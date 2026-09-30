Υποχώρησε στο 7,4% το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, συγκρινόμενο με το 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και το 7,9% τον Ιούλιο του 2026.

Οι άνεργοι διαμορφώθηκαν στα 350.800 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 67.181 άτομα (16,1%) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 και κατά 25.656 άτομα (6,8%) σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Παρά τη συνολική πτώση, οι έντονες ανισότητες παραμένουν εμφανείς, καθώς το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες διαμορφώθηκε στο υψηλό 10,3%, έναντι 11,1% τον Αύγουστο του περασμένου έτους, την ώρα που στους άνδρες περιορίστηκε στο 4,9% από 6,9%.

Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, η ανεργία στους νέους 15 έως 24 ετών παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα αγγίζοντας το 15,6%, έναντι 21,8% τον Αύγουστο του 2025, ενώ στις ηλικίες 25 έως 74 ετών υποχώρησε στο 6,9% από 8%.

Βάσει των στοιχείων της έρευνας εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, σημειώνοντας άνοδο κατά 85.042 άτομα (2%) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και κατά 17.322 άτομα (0,4%) σε σχέση με τον Ιούλιο του 2026.

Την ίδια στιγμή, μια τεράστια δεξαμενή 2.943.171 ατόμων κάτω των 75 ετών καταγράφεται ως «εκτός εργατικού δυναμικού», δηλαδή πολίτες που δεν εργάζονται αλλά ούτε και αναζητούν πλέον εργασία, σημειώνοντας ναι μεν μείωση κατά 60.682 άτομα (2%) σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025, αλλά παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4.130 άτομα (0,1%) σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2026.