Σε πτωτική τροχιά βρέθηκαν οι αμερικανικές μετοχές, ενώ οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ σημείωσαν νέα αύξηση. Ταυτόχρονα απώλειες καταγράφουν ο χρυσός και το ασήμι.

Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτήθηκε από την εξασθένηση των ελπίδων για άμεση πρόοδο στις συνομιλίες τερματισμού του πολέμου με το Ιράν, την ίδια ώρα που η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή και οι αντιφατικές τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ώθησαν το πετρέλαιο τύπου Brent πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση άνω του 2%.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε ένα ευρύ κύμα πωλήσεων στα κρατικά ομόλογα παγκοσμίως, περιορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου στις μετοχικές αγορές.

Στις ΗΠΑ, η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 5,2%, συμπαρασύροντας το κόστος δανεισμού σε όλη την καμπύλη δικαιωμάτων. Ενδεικτικά, η απόδοση του διετούς τίτλου ενισχύθηκε κατά πέντε μονάδες βάσης, φτάνοντας το 4,91%.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στην Ευρώπη, με την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου να ανεβαίνει κατά δύο μονάδες βάσης στο 3,63% και του βρετανικού κατά τρεις μονάδες βάσης στο 5,39%.

Παράλληλα, στην Ιαπωνία, η απόδοση του διετούς ομολόγου άγγιξε το 1,97% πριν σταθεροποιηθεί κοντά στο 1,96%.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αναπροσαρμογή στις αμερικανικές αγορές σταθερού εισοδήματος διαχέεται διεθνώς, με την ταυτόχρονη άνοδο του πετρελαίου και των αποδόσεων να επιβαρύνει το κλίμα στις μετοχές.

Υπό το βάρος αυτών των εξελίξεων, οι επενδυτές τιμολογούν πλέον με πιθανότητα περίπου 70% το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τον επόμενο μήνα, έναντι 65% την περασμένη Παρασκευή.