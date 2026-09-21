Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το μπρεντ Βόρειας Θάλασσας να πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και το αμερικανικό αργό να σημειώνει απώλειες που ξεπέρασαν το 5%.

Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται στις προσδοκίες της αγοράς για νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες με στόχο την εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, οι οποίες αναμένονται στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 14:15 (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια παράδοσης Νοεμβρίου για το πετρέλαιο τύπου Brent υποχωρούσαν κατά 4,02%, διαμορφούμενα στα 99,69 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, η τιμή για το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραφε πτώση 5,06%, διολισθαίνοντας στα 95,22 δολάρια το βαρέλι.