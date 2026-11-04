Η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ άρχισε ήδη να εξανεμίζει τα κέρδη των πετρελαιάδων, εν μέσω αυξημένης επιφυλακτικότητας στις αγορές εμπορευμάτων.

Οι επενδυτές προσπαθούν να αποτιμήσουν τις γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες από τη σαρωτική επικράτηση των Δημοκρατικών στο αμερικανικό Κογκρέσο και παράλληλα να προβλέψουν εάν θα υπάρξει νέος κύκλος πολεμικών επιχειρήσεων από τον Ντ. Τραμπ.

Κυρίαρχο ζήτημα για τους αναλυτές παραμένει, λοιπόν, η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η αμερικανική κυβέρνηση, δηλαδή αν θα στραφεί προς μια διπλωματική διέξοδο ή αν θα κλιμακώσει την ένταση με έναν νέο γύρο στρατιωτικών επιθέσεων στη Μέση Ανατολή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντονης νευρικότητας και διακυμάνσεων, το διεθνές σημείο αναφοράς, το αργό τύπου Brent, διολισθαίνει στα 101,67 δολάρια ανά βαρέλι.

Παράλληλη πορεία ακολουθούν και τα προθεσμιακά συμβόλαια του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI), τα οποία υποχωρούν στα 94,71 δολάρια το βαρέλι.

Ο παράγοντας που θα μπορούσε να εκτινάξει το βαρέλι πάνω από τα 120 δολάρια

Μια κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων ενέχει έντονο κίνδυνο πρόκλησης ιρανικών αντιποίνων σε ζωτικές παραγωγικές και αστικές δομές ευρύτερα στην περιοχή.

Μια τέτοια τροπή απειλεί να αποδιοργανώσει περαιτέρω την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων, υπονομεύοντας άμεσα τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, που συνιστούν κεντρική αρτηρία για τη διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου διεθνώς.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Capital Economics, Νιλ Σίρινγκ, προειδοποιεί ότι ενδεχόμενες νέες στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ κατά ιρανικών στόχων θα μπορούσαν να οδηγήσουν την τιμή του Brent σε επίπεδα άνω των 120 δολαρίων το βαρέλι.

Παράλληλα, ο ίδιος εκτιμά πως η σαρωτική κυριαρχία των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στενεύει τα περιθώρια εσωτερικής δράσης του Ντόναλντ Τραμπ, ωθώντας τον ενδεχομένως να επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στα μέτωπα της εξωτερικής πολιτικής, όπου οι κοινοβουλευτικοί περιορισμοί είναι ηπιότεροι.