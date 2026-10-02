Σε τροχιά αποκλιμάκωσης περνούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η παγκόσμια αγορά προεξοφλεί την αποδέσμευση ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ.

Στις Βρυξέλλες διεξάγονται κρίσιμες διαβουλεύσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, την ώρα που η Ουάσινγκτον πιέζει για τη διάθεση έως και 120 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ στην αγορά, επιζητώντας τη συγκράτηση των τιμών ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν υποχώρηση, καθώς οι αγορές αναμένουν τη λήψη αποφάσεων για την αποδέσμευση ευρωπαϊκών αποθεμάτων ντίζελ κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης των ευρωπαϊκών χωρών για τα μέτρα αντιμετώπισης των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Στις 12:55 ώρα Ελλάδος, η τιμή του αργού τύπου Brent παράδοσης Δεκεμβρίου υποχωρούσε κατά 2,65% στα 99,60 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) παράδοσης Νοεμβρίου σημείωνε πτώση 3,77%, διαμορφούμενο στα 89,37 δολάρια ανά βαρέλι.

Η υποχώρηση αυτή καταγράφεται στον απόηχο νέου ιστορικού υψηλού που σημείωσε αυτή την εβδομάδα η τιμή πρατηρίου του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αγορά παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς τυχόν υλοποίηση της απειλής των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ απειλεί να προκαλέσει ισχυρότερο σοκ.

Μια τέτοια απόφαση θα εκτίνασσε τις τιμές στις εισαγωγούς χώρες, ενώ εντός λίγων εβδομάδων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τιμές και άλλων διυλισμένων προϊόντων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Το πολιτικό παρασκήνιο και οι πιέσεις των ΗΠΑ

Οι επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ για την άμεση, έστω και πρόσκαιρη, μείωση της εγχώριας τιμής του ντίζελ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τον αγροτικό τομέα και τις μεταφορές.

Ως εναλλακτική λύση απέναντι στην απαγόρευση εξαγωγών, ο Λευκός Οίκος ασκεί συστηματική πίεση προς τις ευρωπαϊκές χώρες για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών τους αποθεμάτων.

Σύμφωνα με τον αναλυτή της Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen, η Ουάσινγκτον έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διοχετεύσει στην αγορά έως και 120 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ εντός των επόμενων έξι μηνών.

Διαβουλεύσεις στις Βρυξέλλες και μέτωπο στη Μέση Ανατολή

Στις Βρυξέλλες διεξάγεται έκτακτη σύσκεψη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμπειρογνώμονες των 27 κρατών μελών, με αντικείμενο τον συντονισμό και τη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής, σε συνέχεια της νυχτερινής τηλεφωνικής επικοινωνίας του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή σημείωσαν αύξηση τις τελευταίες εβδομάδες, η διπλωματική διαδικασία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει πλήρως ακινητοποιημένη, σύμφωνα με τον αναλυτή της SEB, Erik Meyersson.

Η εξέλιξη αυτή τροφοδοτεί την ανησυχία των αναλυτών για το ενδεχόμενο νέων εχθροπραξιών και πιθανών επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών στον Περσικό Κόλπο.