Υπουργική απόφαση για τη διαδικασία εφαρμογής του νέου μηχανισμού επέκτασης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της «Κοινωνικής Συμφωνίας», σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η απόφαση θα καθορίζει την πιστοποίηση του ελάχιστου ορίου κάλυψης προκειμένου μια ΣΣΕ να καθίσταται υποχρεωτική και για τις επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στην συμβαλλόμενη εργοδοτική οργάνωση.

Με τον Ν. 5278/2026 το απαιτούμενο ποσοστό μειώθηκε από 50% σε 40%, ενώ το κριτήριο αυτό δεν απαιτείται εφόσον η κλαδική σύμβαση συνυπογράφεται από τη ΓΣΕΕ.

Στις περιπτώσεις που δεν μετέχει η τριτοβάθμια συνομοσπονδία, θα απαιτείται βεβαίωση τεκμηρίωσης ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν άνω του 40% των εργαζομένων του κλάδου, βάσει των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και ειδικοτήτων.

Η βεβαίωση θα διαβιβάζεται στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ), το οποίο θα γνωμοδοτεί πριν από την τελική έγκριση της Υπουργού.

Ωστόσο, η υπέρβαση του 40% δεν συνεπάγεται αυτόματη επέκταση.

Το ΑΣΕ εξετάζει παραμέτρους όπως η οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου και η ανταγωνιστικότητα, ενώ η νέα συμφωνία επιβάλλει να συνεκτιμώνται οι επιπτώσεις στις τιμές προϊόντων, στις υπηρεσίες και στον πληθωρισμό.

Παράλληλα, η αρμόδια ομάδα του Υπουργείου και οι κοινωνικοί εταίροι αναμένεται να συζητήσουν θέματα επικαλυπτόμενων πεδίων εφαρμογής ΣΣΕ και πιέσεων κατά τη διάρκεια της τρίμηνης μετενέργειας.

Ωστόσο, παραμένει ο προβληματισμός για τον ευρωπαϊκό προαιρετικό στόχο κάλυψης του 80% των εργαζομένων (βάσει της Οδηγίας 2022/2041), καθώς υπάρχει ο κίνδυνος η αριθμητική αύξηση της κάλυψης στα χαρτιά να μην συνοδευτεί από ουσιαστική αναβάθμιση των μισθών και των εργασιακών δικαιωμάτων.