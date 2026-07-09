Με πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Διαβούλευσης με θέμα «Η Πολιτική Συνοχής στην Προγραμματική Περίοδο 2028-2034 – Σχέδιο Εθνικής και Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης».

Κατά την τοποθέτησή του, ο κύριος Παπαθανάσης επεσήμανε ότι ο σχεδιασμός του μέλλοντος γίνεται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια, ενεργειακές πιέσεις, διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και απρόβλεπτες κρίσεις.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με σύνθετες προκλήσεις, διευρύνοντας τις προτεραιότητές της σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, οι οποίοι παλαιότερα δεν βρίσκονταν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής ατζέντας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο αναπληρωτής Υπουργός τόνισε ότι το νέο Εθνικό και Περιφερειακό Εταιρικό Σχέδιο (ΕΠΕΣ) 2028-2034 δεν αποτελεί απλώς ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, αλλά μια σημαντική ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός κοινού αναπτυξιακού οράματος που θα συνθέτει διαφορετικές ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες.

Υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός του νέου σχεδίου δεν πρέπει να αποτελεί προϊόν αποκλειστικά κεντρικών αποφάσεων, αλλά προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή, τη γνώση και τη δημιουργική συμβολή των Περιφερειών, των Δήμων, των Κοινωνικών Εταίρων, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της κοινωνίας των πολιτών, ώστε το τελικό πλάνο να είναι ρεαλιστικό και προσαρμοσμένο στις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Κεντρικός στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Παπαθανάση, είναι η διαμόρφωση ενός σχεδίου που θα αξιοποιεί με τον βέλτιστο τρόπο τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, θα απλοποιεί τις διαδικασίες, θα περιορίζει τα διοικητικά βάρη και θα επιταχύνει τις παρεμβάσεις, με έμφαση στον πραγματικό αναπτυξιακό αντίκτυπο.

Παράλληλα, το νέο ΕΠΕΣ θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διαχείρισης των δημόσιων πόρων, απαντώντας στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και ενισχύοντας τη συνοχή και την ανταγωνιστικότητα της χώρας για μια μακροχρόνια και βιώσιμη ανάπτυξη που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Τάσος Χατζηβασιλείου, ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, η γενική διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ε.Ε. Θέμις Χριστοφίδου, η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ του ΥΠΕΘΟΟ Βασιλική Παντελοπούλου και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης της Ε.Ε. Ανδριάνα Σούκοβα.

Οι κεντρικές εισηγήσεις της ημερίδας πραγματοποιήθηκαν από τον Καθηγητή του London School of Economics Αντρές Ροντρίγκεζ-Πόζε, τη Διευθύντρια της ΕΥΣΣ του ΥΠΕΘΟΟ Μαρία Κωστοπούλου και τον αναπληρωτή Διευθυντή του ΟΟΣΑ Ενρίκε Γκαρσιλάζο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναπτύχθηκαν θεματικές συζητήσεις για τις προκλήσεις, τις προοπτικές και τη νέα αρχιτεκτονική της ανάπτυξης και της συνοχής, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, της ακαδημαϊκής κοινότητας και παραγωγικών φορέων.