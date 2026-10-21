Τέλος στην πολύμηνη αναμονή για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο αγροτικό πετρέλαιο βάζει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ. Από την 1η Νοεμβρίου, η φορολογική ελάφρυνση θα χορηγείται άμεσα στην αντλία, επιτρέποντας στους δικαιούχους αγρότες να προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης απαλλαγμένο από ΕΦΚ και τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Τη σχετική κοινή απόφαση υπέγραψαν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Το οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς

Η συνολική ελάφρυνση διαμορφώνεται στα 50,8 λεπτά ανά λίτρο, εκ των οποίων:

41 λεπτά αντιστοιχούν στην απαλλαγή από τον ΕΦΚ.

9,8 λεπτά αντιστοιχούν στον αναλογούντα ΦΠΑ επί του φόρου.

Παράδειγμα: Για την αγορά 1.000 λίτρων πετρελαίου, ο αγρότης θα έχει άμεση έκπτωση 508 ευρώ στο τιμολόγιο τη στιγμή της συναλλαγής, αντί να αναμένει την εκ των υστέρων επιστροφή των χρημάτων στον τραπεζικό του λογαριασμό.

Πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή «myDieselApp»

Η διαδικασία βασίζεται στην ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τον έλεγχο των ποσοτήτων (βάσει των δηλώσεων ΟΣΔΕ) μέσω της νέας εφαρμογής της ΑΑΔΕ:

Λήψη της εφαρμογής: Ο αγρότης κατεβάζει στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή myDieselApp.

Ο αγρότης κατεβάζει στο κινητό του τηλέφωνο την εφαρμογή myDieselApp. Ταυτοποίηση: Πραγματοποιείται η ηλεκτρονική πιστοποίηση του χρήστη.

Πραγματοποιείται η ηλεκτρονική πιστοποίηση του χρήστη. Δημιουργία QR Code: Κατά την αγορά στο πρατήριο, η εφαρμογή παράγει έναν μοναδικό κωδικό QR.

Κατά την αγορά στο πρατήριο, η εφαρμογή παράγει έναν μοναδικό κωδικό QR. Online έλεγχος: Ο πρατηριούχος σαρώνει τον κωδικό. Το σύστημα επιβεβαιώνει σε πραγματικό χρόνο την ιδιότητα του δικαιούχου και το διαθέσιμο υπόλοιπο λίτρων.

Ο πρατηριούχος σαρώνει τον κωδικό. Το σύστημα επιβεβαιώνει σε πραγματικό χρόνο την ιδιότητα του δικαιούχου και το διαθέσιμο υπόλοιπο λίτρων. Άμεση έκπτωση: Το ποσό του ΕΦΚ και του ΦΠΑ αφαιρείται αυτόματα από το τελικό τιμολόγιο.

Τι ισχύει για τα πρατήρια καυσίμων

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων που επιθυμούν να διαθέτουν πετρέλαιο με την έκπτωση υποχρεούνται να εγγραφούν στη νέα πλατφόρμα, η οποία ανοίγει στην πύλη myAADE (myaade.gov.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης.

Παράλληλα, η επιστροφή των οφειλόμενων ποσών προς τους πρατηριούχους θα γίνεται αυτοματοποιημένα δύο φορές την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Πέμπτη) μέσω διασταύρωσης των παραστατικών (myDATA / eSend).