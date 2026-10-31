Από την 1η Νοεμβρίου αλλάζει ριζικά το καθεστώς προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τον αγροτικό κόσμο, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η απευθείας απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) κατά την πληρωμή στο πρατήριο. Η νέα διαδικασία, αποτέλεσμα συνεργασίας των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και της ΑΑΔΕ, καταργεί το παρωχημένο σύστημα των αναδρομικών επιστροφών, αποδεσμεύοντας άμεσα σημαντικά κεφάλαια κίνησης για τους επαγγελματίες παραγωγούς.

Το οικονομικό όφελος στην αντλία

Η ελάφρυνση δεν περιορίζεται μόνο στον ΕΦΚ, αλλά περιλαμβάνει και τον ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτόν τον φόρο (όχι στο σύνολο της αξίας του καυσίμου).

Ηπειρωτική Ελλάδα και περιοχές με ΦΠΑ 24%: Η συνολική απομείωση διαμορφώνεται σε 50,84 λεπτά ανά λίτρο (41 λεπτά ΕΦΚ + 9,84 λεπτά αναλογούντος ΦΠΑ). Στην πράξη, για ποσότητα 1.000 λίτρων, ο παραγωγός γλιτώνει άμεσα 508,40 ευρώ στο ταμείο, κεφάλαιο που μπορεί να διοχετεύσει άμεσα σε λιπάσματα, εφόδια και τρέχουσες καλλιεργητικές ανάγκες.

Νησιά Αιγαίου με μειωμένο ΦΠΑ 17%: Το συνολικό κέρδος ανέρχεται σε 47,97 λεπτά ανά λίτρο, εξασφαλίζοντας έκπτωση 479,70 ευρώ ανά 1.000 λίτρα.

Το όφελος αυτό λειτουργεί προσθετικά στις ευρύτερες οριζόντιες κρατικές επιδοτήσεις καυσίμων που εφαρμόζονται στην αντλία.

Πώς λειτουργεί το ψηφιακό κουπόνι myDiesel

Η αγορά του αποφορολογημένου καυσίμου διενεργείται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myDiesel:

Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο δικαιούχος συνδέεται με κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (διαδρομή: Εφαρμογές -> Δημοφιλείς Εφαρμογές -> myDiesel) ή μέσω της εφαρμογής myDieselApp για συσκευές iOS και Android.

Έκδοση κουπονιού: Ελέγχει το διαθέσιμο όριο καυσίμου και εκδίδει το ψηφιακό κουπόνι, το οποίο φέρει μοναδικό κωδικό QR (μπορεί να αποθηκευτεί στο κινητό ή να εκτυπωθεί).

Συναλλαγή στο πρατήριο: Ο πρατηριούχος σαρώνει τον κωδικό κατά την πληρωμή. Το παραστατικό εκδίδεται αυτόματα αποφορολογημένο, ενώ ταυτόχρονα τα συστήματα myDATA / eSend ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, αφαιρώντας την αντίστοιχη ποσότητα από το ετήσιο πλαφόν του αγρότη.

Προϋποθέσεις συμμετοχής και ετήσια πλαφόν

Η ένταξη στο σύστημα αφορά παραγωγούς που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες απαιτήσεις:

– Διαθέτουν ενεργή ιδιότητα επαγγελματία αγρότη ή νεοεισερχόμενου επαγγελματία στον πρωτογενή τομέα.

– Είναι καταχωρισμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

– Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το 2026 ή το 2025.

Η έκπτωση δεν παρέχεται ανεξέλεγκτα: για κάθε δικαιούχο ορίζεται ανώτατη ετήσια επιτρεπόμενη ποσότητα λίτρων, η οποία υπολογίζεται με βάση το είδος της καλλιέργειας και την έκταση που έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ.

Μεταβατικό στάδιο και ασφάλεια για τα πρατήρια

Για όσες καταναλώσεις πραγματοποιήθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, η απόδοση των χρημάτων θα γίνει με τον παλιό τρόπο (αναδρομική πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του αγρότη από την ΑΑΔΕ). Από την 1η Νοεμβρίου ισχύει αποκλειστικά η άμεση έκπτωση κατά την αγορά.

Από την πλευρά τους, τα πρατήρια καυσίμων οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή και επικαιροποίηση των στοιχείων τους στο myDiesel προκειμένου να εξυπηρετούν τους αγρότες. Το κράτος διασφαλίζει τη ρευστότητα των πρατηριούχων επιστρέφοντας τα ποσά των φόρων τακτικά (τουλάχιστον δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Πέμπτη), με τα χρήματα να καταβάλλονται στο ακέραιο, όντας πλήρως ακατάσχετα και ανεπίδεκτα συμψηφισμού με άλλες οφειλές.