Δύο διαφορετικές τάσεις κατέγραψαν το 2025 τα φορολογικά έσοδα που συνδέονται με την αγορά ακινήτων. Από τη μία πλευρά αυξήθηκαν τα έσοδα από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές, παρά το υψηλό αφορολόγητο των 800.000 ευρώ που ισχύει για συγγενείς πρώτου βαθμού. Από την άλλη, τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων υποχώρησαν, εξέλιξη που αποδίδεται στην άνοδο των τιμών, στο αυξημένο κόστος κατασκευής και ανακαίνισης, αλλά και στη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών.

Σημαντικό μέρος των συναλλαγών αφορά την αγορά πρώτης κατοικίας, η οποία απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης για αξία έως 200.000 ευρώ για άγαμους και έως 250.000 ευρώ για έγγαμους, με επιπλέον προσαύξηση 25.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την πορεία των φορολογικών εσόδων από την ακίνητη περιουσία, τα έσοδα από μεταβιβάσεις ακινήτων ανήλθαν σε 607,93 εκατ. ευρώ, έναντι 656,49 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας μείωση 48,56 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

Στις μεταβιβάσεις οικοδομών, τα έσοδα από τον σχετικό φόρο περιορίστηκαν κατά 6,3%, φτάνοντας τα 503,45 εκατ. ευρώ από 537,29 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στις αγοραπωλησίες οικοπέδων και αγροτεμαχίων, όπου τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 104,48 εκατ. ευρώ από 119,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 12,35%.

Αντίθετα, ανοδικά κινήθηκαν οι εισπράξεις από φόρους που σχετίζονται με γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές. Τα έσοδα για το Δημόσιο έφτασαν τα 266,03 εκατ. ευρώ, έναντι 235,09 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 13%.

Παρά τη μείωση στις αγοραπωλησίες, συνολικά τα φορολογικά έσοδα από τα ακίνητα παραμένουν σε ικανοποιητικό επίπεδο, καθώς η πτώση των εισπράξεων από τις μεταβιβάσεις αντισταθμίστηκε σε σημαντικό βαθμό από την αύξηση στις γονικές παροχές και τις κληρονομιές.

Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2026 προβλέπει υψηλότερες εισπράξεις από φόρους που σχετίζονται με ακίνητα. Συνολικά τα έσοδα από μεταβιβάσεις και κληρονομιές εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τα 900 εκατ. ευρώ. Από τις αγοραπωλησίες ακινήτων αναμένεται να εισπραχθούν 653 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον 246 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές.

Κατά τη διάρκεια του 2025 υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myProperty της ΑΑΔΕ περισσότερες από 223.000 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης που αφορούν αγοραπωλησίες ακινήτων. Με βάση τα συμβόλαια που έχουν αναρτηθεί στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων, 41.743 ακίνητα άλλαξαν ιδιοκτήτη, με τη συνολική αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 4,2 δισ. ευρώ.

Οι πιο ακριβές συναλλαγές καταγράφηκαν σε περιοχές όπως η Γλυφάδα, η Βουλιαγμένη, το Ελληνικό, ο Άλιμος, το Κολωνάκι, η Φιλοθέη, καθώς και στα νησιά Σπέτσες και Κέα.

Πρώτος σε αριθμό αγοραπωλησιών αναδείχθηκε ο Δήμος Αθηναίων, όπου πραγματοποιήθηκαν 5.816 συναλλαγές συνολικής αξίας περίπου 626 εκατ. ευρώ. Η μέση αξία των 41.743 ακινήτων που μεταβιβάστηκαν το 2025 διαμορφώθηκε στα 100.770 ευρώ.

Ως προς την κατηγορία των ακινήτων που μεταβιβάστηκαν, τα στοιχεία του Μητρώου δείχνουν ότι:

354 ήταν διαμερίσματα συνολικής αξίας 2,25 δισ. ευρώ

278 ήταν μονοκατοικίες αξίας 451,11 εκατ. ευρώ

566 ήταν οικόπεδα συνολικής αξίας 729,5 εκατ. ευρώ

394 αφορούσαν ακίνητα επαγγελματικής στέγης αξίας 589,37 εκατ. ευρώ

958 ήταν θέσεις στάθμευσης αξίας 23,8 εκατ. ευρώ

Σε ό,τι αφορά την πορεία των τιμών, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και το 2026, αν και με πιο ήπιο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το εννεάμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν σε ονομαστικούς όρους κατά 7,5%, έναντι 9,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Με βάση την παλαιότητα των ακινήτων, τη μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισαν τα παλαιά διαμερίσματα ηλικίας άνω των πέντε ετών, με άνοδο 7,7%, ενώ τα νέα διαμερίσματα κατέγραψαν αύξηση 7,3%.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, υψηλότερους ρυθμούς ανόδου από τον μέσο όρο της χώρας παρουσίασαν η Θεσσαλονίκη, οι άλλες μεγάλες πόλεις και οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, με αυξήσεις 9,7%, 8,5% και 8,9% αντίστοιχα. Στην Αθήνα, οι τιμές κινήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 6,1%.