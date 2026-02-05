Τέσσερις παρεμβάσεις οι οποίες αλλάζουν το «χάρτη» στις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς περιορίζουν την γραφειοκρατία και απλοποιούν τις συναλλαγές με τους πολίτες, προωθεί η κυβέρνηση.

Συμβολαιογράφοι, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και Κτηματολόγιο, αποκτούν «ανοικτή γραμμή» διαλειτουργικότητας, εξέλιξη που θα διευκολύνει τα μέγιστα τις διαδικασίες μεταβίβασης, βάζοντας τέλος στα πολλαπλά στάδια διεκπεραίωσης που υπάρχουν τώρα.

Παράλληλα, η κατάργηση της υποχρέωσης τοπογραφικού σε συγκεκριμένες εντός σχεδίου περιοχές, η δυνατότητα κάλυψης του φόρου κληρονομιάς από το τίμημα της μεταβίβασης, καθώς και ο μηχανισμός οριστικής απελευθέρωσης κατασχεμένων ακινήτων από την ΑΑΔΕ, διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο ταχύτερης, οικονομικότερης και πιο ασφαλούς μεταβίβασης.

Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ανακοίνωσε:

1. Αναβάθμιση του ρόλου των συμβολαιογράφων και την λειτουργία τους ως one-stop shop: Ενώ σήμερα προετοιμάζουν το συμβόλαιο, λαμβάνουν την φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και υποβάλλουν την αίτηση για εγγραφή στο Κτηματολόγιο, με τη νέα παρέμβαση, ο ρόλος τους αναβαθμίζεται µε αντίστοιχη αύξηση της αμοιβής τους. Θα είναι σε «ανοικτή γραμμή» με το ΤΕΕ για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και με την ΑΑΔΕ για περιπτώσεις απαλλαγής φόρου. Ακόμα: θα δημιουργηθεί ειδικός ακατάσχετος λογαριασμός στον οποίο θα καταβάλλονται το τίμημα και όλα τα έξοδα. Οι συμβολαιογράφοι θα είναι επιφορτισμένοι και με το έργο της υποβολής του συμβολαίου, των δηλώσεων για το φόρο μεταβίβασης, την παρακράτηση και την απόδοση από το τίμημα των οφειλών προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, ενώ θα καταβάλλουν και τα δικαιώματα του Κτηματολογίου.

2. Κατάργηση υποχρεωτικής σύνταξης τοπογραφικού για συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων σε περιοχές εντός σχεδίου με επικυρωμένη πράξη εφαρμογής: Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή με κυρωμένη και μετεγγραμμένη πράξη εφαρμογής και Κτηματολόγιο σε λειτουργία, είναι περιττό να συνταχθεί τοπογραφικό διάγραμμα από ιδιώτη μηχανικό, διότι το κτηματολογικό φύλλο έχει και τοπογραφικό διάγραμμα, ενώ οι όροι δόμησης και τα λοιπά κρίσιμα στοιχεία για κτίρια προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.

3. Δυνατότητα για πληρωμή του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση του κληρονομιαίου ακινήτου: Σήμερα όσοι αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο κληρονομίας, δεν μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους. Με τη νέα ρύθμιση ο φόρος θα μπορεί να πληρώνεται από το τίμημα της μεταβίβασης. Στην πράξη, το συμβόλαιο θα μπορεί να συντάσσεται χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού πληρωμής φόρου, καθώς ο συμβολαιογράφος θα παρακρατεί το ποσό του φόρου κληρονομιάς, θα το αποδίδει στο Δημόσιο και θα υποβάλλει τη σχετική δήλωση ταυτόχρονα με την υπογραφή του συμβολαίου.

4. Δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου: Η ΑΑΔΕ θα μπορεί να απελευθερώνει τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι ένα ποσοστό του τιμήματος (το οποίο θα ορίζει η ΑΑΔΕ με βάση το ποσό της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται από τον συμβολαιογράφο στην ΑΑΔΕ.

Έλεγχος και έγκριση

Οι φάκελοι μεταβιβάσεων ακινήτων ελέγχονται υποχρεωτικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός 60 ημερών, ενώ τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες για την προσκόμιση δικαιολογητικών. Οι δηλώσεις φόρου μεταβίβασης υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY από τον πιστοποιημένο συμβολαιογράφο και τον υπόχρεο.

Στη δήλωση καταγράφονται η κατάσταση και η αξία των ακινήτων, τυχόν μεταβολές και οι προβλεπόμενες απαλλαγές. Η αρμόδια ΔΟΥ εκδίδει πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ενώ σε ακίνητα εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού προηγείται εκτίμηση προσωρινής αξίας.

Τέλος, εντός 60 ημερών από την ανάρτηση του συμβολαίου στο myPROPERTY, η ΑΑΔΕ διενεργεί έλεγχο για την ακρίβεια των στοιχείων και τη συμφωνία δήλωσης και συμβολαιογραφικής πράξης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ