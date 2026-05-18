Η ακρίβεια και ο επίμονος πληθωρισμός συνεχίζουν να διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό οικονομικό τοπίο για τα ελληνικά νοικοκυριά, τα οποία βλέπουν μήνα με τον μήνα το διαθέσιμο εισόδημά τους να εξανεμίζεται. Οι συνεχείς ανατιμήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια, υπηρεσίες και βασικά καταναλωτικά αγαθά έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα σε μια μόνιμη άσκηση επιβίωσης, με ολοένα και περισσότερους πολίτες να περιορίζουν ακόμη και στοιχειώδεις ανάγκες.

Τα στοιχεία της τελευταίας Έρευνας Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Απρίλιο του 2026 σκιαγραφούν μια κοινωνία βαθιά απαισιόδοξη.

Επτά στους δέκα πολίτες δηλώνουν ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους επιδεινώθηκε αισθητά μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες, ενώ αντίστοιχο ποσοστό εκτιμά πως το επόμενο διάστημα θα είναι ακόμη δυσκολότερο.

Η αίσθηση ανασφάλειας παγιώνεται, καθώς η ακρίβεια δεν εμφανίζεται πλέον ως μια προσωρινή κρίση αλλά ως μόνιμο χαρακτηριστικό της οικονομικής ζωής.

Αντίστοιχα αποκαλυπτικά είναι και τα ευρήματα της πανελλαδικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ, που δείχνουν ότι η κοινωνική κόπωση έχει περάσει πλέον σε στάδιο οικονομικής εξάντλησης.

Η πλειονότητα των καταναλωτών περιορίζει δραστικά τις αγορές σε ένδυση και προσωπική φροντίδα, ενώ περισσότεροι από τους μισούς έχουν περικόψει έξοδα που σχετίζονται με τη διασκέδαση, την εστίαση και ακόμη και τις θερινές διακοπές.

Το καλάθι του σούπερ μάρκετ μετατρέπεται σε καθημερινό γρίφο: τέσσερις στους δέκα αναζητούν συστηματικά προσφορές και εκπτώσεις, ενώ αντίστοιχο ποσοστό στρέφεται πλέον σε φθηνότερα προϊόντα, ανεξαρτήτως ποιότητας.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, ωστόσο, είναι πως ένα μεγάλο μέρος των πολιτών αναγκάζεται να περιορίσει ακόμη και βασικά είδη διατροφής.

Οι περικοπές δεν αφορούν πλέον «περιττές» καταναλωτικές συνήθειες, αλλά αγαθά πρώτης ανάγκης.

Φρούτα, γαλακτοκομικά και εποχικά προϊόντα, όπως τα παγωτά, εξελίσσονται σε είδη σχεδόν πολυτελείας για πολλές οικογένειες, ιδιαίτερα για όσους αμείβονται με χαμηλούς μισθούς ή ζουν αποκλειστικά από συντάξεις.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει μια βαθύτερη κοινωνική μεταβολή: η ακρίβεια δεν αλλάζει μόνο τον τρόπο κατανάλωσης, αλλά υποβαθμίζει συνολικά το επίπεδο διαβίωσης.

Η συνεχής πίεση στο εισόδημα οδηγεί σε συρρίκνωση της κοινωνικής ζωής, περιορισμό βασικών επιλογών και ενίσχυση του αισθήματος αδιεξόδου. Για χιλιάδες νοικοκυριά, η οικονομική σταθερότητα μοιάζει πλέον άπιαστος στόχος.

Την ίδια στιγμή, η κυβερνητική οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών δέχεται ολοένα και πιο έντονη κριτική, καθώς η ανάπτυξη που παρουσιάζεται σε μακροοικονομικούς δείκτες δεν αντανακλάται στην καθημερινότητα των εργαζομένων.

Ενώ μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και εισηγμένες εταιρείες καταγράφουν διαδοχικά ρεκόρ κερδοφορίας, οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι και η αγοραστική δύναμη των πολιτών συρρικνώνεται.

Η ανισότητα μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων έχει διευρυνθεί αισθητά, με το κόστος της κρίσης να μεταφέρεται κυρίως στους μισθωτούς και τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις περί ανάπτυξης και σταθερότητας, για μεγάλο μέρος της κοινωνίας η καθημερινότητα γίνεται ολοένα πιο ακριβή, πιο ανασφαλής και πιο άνιση.