Η ακρίβεια του Μαΐου αποτυπώνεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Παρότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 5,2%, οι ανατιμήσεις σε επιμέρους κατηγορίες είναι πολλαπλάσιες, με τη βενζίνη, τα κρέατα και τη στέγαση να πρωταγωνιστούν στο νέο κύμα ακρίβειας.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις καταγράφονται στο κόστος της ενέργειας, των καυσίμων και των τροφίμων, ενώ η στεγαστική κρίση συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ακρίβεια: Βενζίνη και τρόφιμα τραβούν την ανηφόρα

Το ενεργειακό κόστος παραμένει βασικός παράγοντας τροφοδότησης του πληθωρισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 21%, ενώ το πετρέλαιο σημείωσε άνοδο 53,2%.

Οι εξελίξεις αυτές μεταφράζονται σε σημαντικές αυξήσεις για τους καταναλωτές, με τη βενζίνη να καταγράφει άνοδο 21% σε ετήσια βάση και το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί με αύξηση 24,4%.

Παράλληλα, οι αυξήσεις στην ενέργεια επηρεάζουν αλυσιδωτά το κόστος μεταφορών, παραγωγής και διανομής προϊόντων, μεταφέροντας επιπλέον βάρη στις τελικές τιμές.

Στέγαση: Τα ενοίκια συνεχίζουν να πιέζουν

Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην αγορά κατοικίας. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 7,7%, ενώ συνολικά η κατηγορία της στέγασης κατέγραψε άνοδο 11,6%.

Η αύξηση δεν οφείλεται μόνο στις τιμές των ενοικίων, αλλά και στις ανατιμήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και τις υπηρεσίες συντήρησης κατοικιών.

Το αποτέλεσμα είναι η περαιτέρω επιβάρυνση των νοικοκυριών, σε μια περίοδο όπου το στεγαστικό κόστος απορροφά ήδη μεγάλο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στο τραπέζι οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στο κρέας

Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα παραμένουν έντονες, με το κρέας να βρίσκεται στην κορυφή των αυξήσεων.

Συγκεκριμένα:

Μοσχάρι: +17,6%

Αρνί και κατσίκι: +16,2%

Ψάρια: +12,6%

Μαργαρίνη: +10,6%

Αυξήσεις καταγράφονται επίσης στο ψωμί, στα γαλακτοκομικά προϊόντα, στα φρούτα, στα λαχανικά και στον καφέ, διατηρώντας υψηλό το κόστος του καθημερινού καλαθιού των νοικοκυριών.

Ανατιμήσεις σε μεταφορές, εστίαση και υγεία

Η πίεση δεν περιορίζεται στα τρόφιμα και την ενέργεια. Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν και σε άλλες βασικές κατηγορίες δαπανών:

Μεταφορές: +11,5%

Ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια: +8,5%

Ασφάλιστρα υγείας: +7%

Υπηρεσίες εκπαίδευσης: +2,8%

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακρίβεια διαχέεται πλέον σχεδόν σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα αγαθών και υπηρεσιών.

Υπήρξαν βέβαια και ορισμένες περιορισμένες μειώσεις τιμών, όπως στην ένδυση και υπόδηση (-0,9%), στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και σε ορισμένα προϊόντα τεχνολογίας. Ωστόσο, οι μειώσεις αυτές δεν είναι αρκετές για να αντισταθμίσουν το συνολικό κύμα ανατιμήσεων που εξακολουθεί να συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαιώνει ότι η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις μεγαλύτερες επιβαρύνσεις να εντοπίζονται σε τομείς που θεωρούνται απολύτως ανελαστικοί: τη στέγαση, την ενέργεια, τις μετακινήσεις και τη διατροφή.

Πως διαμορφώνεται ο πληθωρισμός από τις αυξήσεις

3,5% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, αλλαντικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, ψάρια αλίπαστα, γαλακτοκομικά και αυγά, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη-σοκολάτες-γλυκά- παγωτά, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για πρωινό, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ελαιόλαδο.

11,6% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

1,2% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

11,5% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και εξοπλισμό προσωπικής μεταφοράς, πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), άλλα καύσιμα, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

1,4% στην ομάδα Αναψυχή – Αθλητισμός και Πολιτισμός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, υπηρεσίες αναψυχής, πακέτο διακοπών.

2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

8,5% στην ομάδα Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία- ταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

0,9% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα – Κοινωνική προστασία – Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, κοσμήματα και ρολόγια, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, άλλα προσωπικά είδη.

από τις μειώσεις των δεικτών κατά: