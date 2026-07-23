Η ακρίβεια και οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών εξακολουθούν να αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών, σύμφωνα με νέα έρευνα της Pulse RC που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) σε δείγμα κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 83% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει την ακρίβεια «αρκετά» ή «πολύ σημαντικό» πρόβλημα.

Ειδικότερα, το 61% τη θεωρεί «πολύ σημαντικό», ποσοστό πάντως ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέτρηση πριν από δύο χρόνια.

Παράλληλα, οι απαισιόδοξοι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εξακολουθούν να διατηρούν τη συντριπτική πλειοψηφία.

Το 61% εκφράζει απαισιοδοξία έναντι 36% που εμφανίζεται αισιόδοξο, διαμορφώνοντας μια εικόνα που παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.

Ως βασική πηγή ανησυχίας αναδεικνύονται οι τιμές στα βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα, τα ποτά και οι αγορές από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία προβληματίζουν το 63% των συμμετεχόντων.

Ακολουθεί το κόστος της ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και θέρμανση), το οποίο αναφέρουν ως σημαντικό αγκάθι το 23%, με τα ποσοστά να είναι ακόμα υψηλότερα ανάμεσα στους αυτοαπασχολούμενους.

Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στον προγραμματισμό των θερινών διακοπών. Το 43% δηλώνει ότι θα κάνει διακοπές για τις ίδιες ημέρες με πέρυσι, το 25% θα περιοριστεί σε λιγότερες ημέρες, ενώ το 24% δεν θα πάει καθόλου διακοπές.

Για όσους αναγκάζονται να περιορίσουν ή να ακυρώσουν τις διακοπές τους, κύρια αιτία είναι οι γενικότερες οικονομικές δυσκολίες (66%) και ακολουθεί το υψηλό κόστος διαμονής (16%).

Η έρευνα καταγράφει, επίσης, θετική αξιολόγηση για ορισμένα από τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης.

Το 59% θεωρεί ότι η καταβολή επιδομάτων σε χαμηλοσυνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και περισσότεροι από τους μισούς εξ αυτών επισημαίνουν ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Παράλληλα, το 60% των αυτοαπασχολούμενων αξιολογεί θετικά τη νέα ρύθμιση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε έως 72 δόσεις.

Όπως επισημαίνεται, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες εμφανίζουν συνολικά παρόμοια εικόνα με τον γενικό πληθυσμό, ωστόσο οι αυτοαπασχολούμενες ομάδες αξιολογούν αρκετά ζητήματα αυστηρότερα, εκφράζοντας εντονότερες ανησυχίες για την οικονομική κατάσταση.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα επιβεβαιώνουν πως η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Τόνισε την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Τέλος, αναγνώρισε τη θετική αξιολόγηση ορισμένων κυβερνητικών παρεμβάσεων από τους πολίτες, σημειώνοντας όμως παράλληλα πως ένα σημαντικό ποσοστό θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητά τους.