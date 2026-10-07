Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου, που είχε δεσμευτεί να καταβάλει η κυβέρνηση στους επαγγελματίες αλιείς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, έπειτα από συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τον αρμόδιο υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

Η νέα επιδότηση στο αλιευτικό πετρέλαιο

Δεδομένου ότι το πετρέλαιο αποτελεί το σημαντικότερο έξοδο παραγωγής, η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας (de minimis) στοχεύει στην αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους και διαμορφώνεται ως εξής:

32 λεπτά ανά λίτρο (έναντι 16 λεπτών) για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 .

24 λεπτά ανά λίτρο (έναντι 12 λεπτών) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026 .

Πρόσθετη Στήριξη: Η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για τους επόμενους μήνες, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται εντός του Οκτωβρίου.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, εξασφαλίζεται για τον κλάδο στήριξη ανάλογη με εκείνη που δόθηκε στους αγρότες για τα λιπάσματα.

Έμπρακτη στήριξη του κλάδου τα τελευταία χρόνια

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, η πολιτεία έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις ελάφρυνσης των αλιέων:

Αποζημιώσεις 41 εκατ. ευρώ (2024-2025): Καταβλήθηκαν σε περίπου 9.500 επαγγελματίες αλιείς για ζημιές στα δίχτυα τους από προστατευόμενα θαλάσσια είδη (δελφίνια, φώκιες, θαλάσσιες χελώνες) για την τριετία 2022-2024.

Ενίσχυση 25 εκατ. ευρώ (2022): Διατέθηκαν σε 9.391 αλιείς ως αποζημίωση για το πρόσθετο κόστος και την απώλεια εισοδήματος που προκάλεσε η διατάραξη της αγοράς κατά την αρχική περίοδο της ουκρανικής κρίσης.

Εκσυγχρονισμός και ευρωπαϊκή προοπτική

Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης και ανάπτυξης, η πολιτεία προχωρά τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, με τη σχετική προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 16 εκατομμυρίων ευρώ, να εκπνέει στις 16 Οκτωβρίου 2026.

Επιπλέον, μια κρίσιμη θεσμική εξέλιξη σημειώθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες. Εκεί, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, υπήρξε καταρχήν συμφωνία για το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο στήριξης της περιόδου 2028-2034. Η συμφωνία αυτή ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα των αλιέων, καθώς προβλέπει ρητά τη δυνατότητα χρηματοδότησης για την ανανέωση και την αναβάθμιση του αλιευτικού στόλου.