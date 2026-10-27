Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή σημείωσε σημαντική αύξηση της τάξης του 5% τον Σεπτέμβριο.

Η άνοδος αυτή είναι ενισχυμένη τόσο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, όπου είχε καταγραφεί αύξηση 3,8%, όσο και σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 (1,9%). Η κύρια ώθηση στον γενικό πληθωρισμό προήλθε από τις έντονες ανατιμήσεις στη στέγαση, που άγγιξαν το 14,7%, καθώς και από τις μεταφορές, οι οποίες κατέγραψαν αύξηση 11,3%.

Οι τάσεις στην κατηγορία της διατροφής

Σε αντίθεση με τη γενική εικόνα, η κατηγορία της διατροφής κινήθηκε με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς, καταγράφοντας αύξηση μόλις 0,8% και συμβάλλοντας ελάχιστα στην άνοδο του πληθωρισμού.

Η εικόνα αυτή οφείλεται κυρίως στα επεξεργασμένα και τυποποιημένα τρόφιμα, των οποίων οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,1%.

Αντιθέτως, στα νωπά και μη επεξεργασμένα τρόφιμα σημειώθηκε αύξηση 0,9%. Αναφορικά με επιμέρους προϊόντα, η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρήθηκε στο κρέας με 7%, αν και η τάση δείχνει επιβράδυνση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Στον αντίποδα, σημαντικές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στα φρούτα με μείωση 8%, στα έλαια και λίπη με 6,2%, καθώς και σε άλλες κατηγορίες όπως τα ψάρια και τα γλυκά.

Η εικόνα της Ελλάδας έναντι της Ευρωζώνης

Τον Σεπτέμβριο του 2026, η ελληνική αγορά τροφίμων διαφοροποιήθηκε θετικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα κατέγραψαν οριακή μείωση κατά 0,1%, την ώρα που στην Ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 1,1%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στη μεγαλύτερη πτώση των τιμών των επεξεργασμένων τροφίμων στη χώρα μας, (1,1% έναντι 0,5% στην Ευρωζώνη) αλλά και στη σαφώς ηπιότερη άνοδο των νωπών τροφίμων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 0,9% στην Ελλάδα έναντι 4% στην Ευρωζώνη.

Ασφυκτικές πιέσεις στο κόστος παραγωγής

Πίσω από αυτή τη συγκρατημένη εικόνα στο ράφι, οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν μια ραγδαία αύξηση στο κόστος παραγωγής και λειτουργίας. Ενδεικτικά, τον Σεπτέμβριο το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύθηκε κατά 63,8% σε ετήσια βάση και κατά 19,5% συγκριτικά με τον Αύγουστο.

Επιπλέον, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 καταγράφηκαν σημαντικές πιέσεις στις χερσαίες μεταφορές (6,9%), στην αποθήκευση (4,8%) και στο κόστος εργασίας της μεταποίησης, το οποίο ενισχύθηκε κατά 5,8%.

Συμπεράσματα και προοπτικές του κλάδου

Τα δεδομένα αυτά, σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒΤ, καταδεικνύουν ότι η Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών απορροφά σημαντικό μέρος των κραδασμών. Παρά την επιτάχυνση του γενικού πληθωρισμού και το δυσμενές περιβάλλον αυξημένων κοστών σε ενέργεια, μεταφορές και εργασία, οι πληθωριστικές πιέσεις στα τρόφιμα παραμένουν ελεγχόμενες.

Η πτώση των τιμών στα τυποποιημένα προϊόντα καταφέρνει να αντισταθμίσει τις αυξήσεις στα νωπά είδη, προστατεύοντας σε μεγάλο βαθμό το καθημερινό καλάθι των καταναλωτών.