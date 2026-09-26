Σημαντικές αυξήσεις στη λιανική τιμή της φέτας αναμένονται τους επόμενους μήνες, με τους εκπροσώπους της αγοράς να εκτιμούν ότι το εθνικό μας προϊόν ΠΟΠ μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 16 με 17 ευρώ το κιλό.

Η κατακόρυφη άνοδος στην τιμή του πρόβειου γάλακτος, η μείωση της παραγωγής λόγω των καταστροφικών ζωονόσων που έπληξαν το ζωικό κεφάλαιο, καθώς και η επιβάρυνση από το ενεργειακό κόστος και τις ζωοτροφές δημιουργούν ασφυκτικές πιέσεις στην τυροκομία.

Την ίδια ώρα, ενώ η εγχώρια κατανάλωση υποχωρεί, οι εξαγωγές απορροφούν το 70% της παραγωγής, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προαναγγέλλει έκτακτο σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Από τα 13 στα 17 ευρώ το κιλό: Οι αιτίες του νέου κύματος ακρίβειας

Σήμερα, η λιανική τιμή της φέτας κυμαίνεται από 13 έως 14 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, στελέχη του κλάδου της τυροκομίας εκτιμούν ότι η τιμή της θα διαμορφωθεί στα 16 με 17 ευρώ το κιλό μέσα στο επόμενο διάστημα.

Οι βασικοί παράγοντες που πυροδοτούν τις ανατιμήσεις είναι τόσο η αύξηση της τιμής του πρόβειου γάλακτος, όσο και η σημαντική επιβάρυνση από το αυξημένο ενεργειακό κόστος στις τυροκομικές μονάδες και τις υψηλές τιμές των ζωοτροφών.

Επιπλέον, η απώλεια χιλιάδων ζώων από τις ζωονόσους που έπληξαν την ελληνική ύπαιθρο αποδεκάτισε το ζωικό κεφάλαιο, μειώνοντας δραστικά την παραγωγή γάλακτος.

Στο εξωτερικό το 70% της παραγωγής – Το στοίχημα των εξαγωγών

Στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική του προϊόντος αλλά και την εσωτερική πίεση είναι η εξαγωγική του πορεία. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, αποκάλυψε ότι περίπου το 70% της ελληνικής φέτας κατευθύνεται πλέον στις αγορές του εξωτερικού.

Βασικοί προορισμοί της ελληνικής φέτας παραμένουν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Ιταλία.

Παρά την κάμψη της κατανάλωσης στην Ελλάδα λόγω της ακρίβειας, οι εξαγωγές συνεχίζουν να καταγράφουν αυξητική τροχιά. Οι φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να διατηρηθεί η εξαγωγική ορμή του προϊόντος, χωρίς όμως η αυθεντική φέτα ΠΟΠ να καταστεί απρόσιτο είδος πολυτελείας για τον Έλληνα καταναλωτή, ο οποίος αποτελεί διαχρονικά τη βασική στήριξη της εγχώριας παραγωγής.

Φέτα ΠΟΠ vs λευκά τυριά και το σχέδιο ανασυγκρότησης

Εκπρόσωποι της κτηνοτροφίας και της τυροκομίας υπενθυμίζουν ότι η φέτα είναι προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), παράγεται αποκλειστικά από αιγοπρόβειο γάλα και διαφέρει ποιοτικά και θρεπτικά από τα λευκά τυριά αγελαδινού γάλακτος που πωλούνται σε χαμηλότερες τιμές.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης στην παραγωγή, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλει σχέδιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας, το οποίο περιλαμβάνει:

Την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου με αντικατάσταση των ζώων που θανατώθηκαν λόγω ζωονόσων.

με αντικατάσταση των ζώων που θανατώθηκαν λόγω ζωονόσων. Την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Την άμεση οικονομική στήριξη των παραγωγών που επλήγησαν.

Η ισορροπία ανάμεσα στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κτηνοτρόφων και στη διατήρηση προσιτών τιμών για τα νοικοκυριά αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά γαλακτοκομικών.