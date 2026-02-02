Σημαντικές αλλαγές στο τοπίο των εργασιακών σχέσεων στον τραπεζικό τομέα φέρνει η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση που υπέγραψαν ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank και η διοίκηση της τράπεζας. Η συμφωνία, με τον τίτλο «Όταν η εργασία συναντά την οικογένεια», αποτυπώνει μια πιο ολιστική φιλοσοφία, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, την οικογενειακή του ζωή, την υγεία και την επαγγελματική του προοπτική.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ένα ευρύ σύνολο οικονομικών, κοινωνικών και θεσμικών παρεμβάσεων, με στόχο τη βελτίωση των όρων εργασίας και τη στήριξη του εισοδήματος σε μια περίοδο αυξημένης ακρίβειας. Κεντρικό μέτρο αποτελεί η θέσπιση κατώτατου μισθού 1.600 ευρώ από την 1η Ιουλίου 2026 για όλους τους εργαζομένους που έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, ενισχύοντας ουσιαστικά τις νεότερες γενιές προσωπικού.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην οικογένεια. Μεταξύ άλλων, δημιουργείται το πρόγραμμα Alpha Junior Account για παιδιά εργαζομένων ηλικίας από 6 έως 18 ετών, το οποίο χρηματοδοτείται με μηνιαία εισφορά της Τράπεζας. Το 2026 θα ενταχθούν 268 παιδιά και το 2027 άλλα 515, ενώ από την 1/1/2026 η εισφορά ορίζεται στα 20 ευρώ τον μήνα. Για τους εργαζομένους με τρία ή περισσότερα παιδιά, η ενίσχυση ανά τέκνο ανέρχεται στα 300 ευρώ μηνιαίως. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικά βοηθήματα για πολύτεκνες οικογένειες, εφάπαξ ενίσχυση 2.000 ευρώ για όσους έχουν παιδιά που σπουδάζουν εκτός μόνιμης κατοικίας, καθώς και ειδικές παροχές για εργαζομένους και οικογένειες με αναπηρία.

Στο σκέλος της αγοραστικής δύναμης, η σύμβαση προβλέπει οικονομικές ενισχύσεις μέσω διατακτικών για τα έτη 2026 και 2027, με κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα και τα παιδιά. Συγκεκριμένα:

εργαζόμενοι χωρίς παιδιά και εισόδημα έως 42.000 ευρώ θα λάβουν 400 ευρώ το 2026 και 450 ευρώ το 2027,

με ένα παιδί έως 18 ετών και εισόδημα έως 42.000 ευρώ, 500 ευρώ το 2026 και 550 ευρώ το 2027,

με δύο παιδιά και εισόδημα έως 42.000 ευρώ, 600 ευρώ το 2026 και 650 ευρώ το 2027,

με τρία ή περισσότερα παιδιά και εισόδημα έως 50.400 ευρώ, 900 ευρώ τόσο το 2026 όσο και το 2027.

Ιδιαίτερα καινοτόμος χαρακτηρίζεται η ρύθμιση για τα στεγαστικά δάνεια. Αν το Euribor τριμήνου ξεπεράσει το 2,25%, η Alpha Bank αναλαμβάνει να καλύπτει τη διαφορά του επιτοκίου, χωρίς καμία επιβάρυνση για τον εργαζόμενο, εφόσον το υπόλοιπο του δανείου δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Η σύμβαση προβλέπει επίσης ετήσιο προληπτικό check-up υγείας για όλους, εφάπαξ ενίσχυση 1.500 ευρώ κάθε χρόνο για εργαζομένους με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και επιπλέον 3.000 ευρώ για εργαζομένους που έχουν τέκνα με αναπηρία στο ίδιο ποσοστό. Το επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού αυξάνεται στα 340 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το επίδομα τοκετού και υιοθεσίας ανέρχεται στα 3.000 ευρώ ανά παιδί από την 1η Ιουλίου 2026.

Σημαντικές είναι και οι παρεμβάσεις στην καθημερινότητα των εργαζομένων: οι ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών για νοσηλεία παιδιού αυξάνονται από 6 σε 10, θεσπίζεται βοήθημα χηρείας 1.500 ευρώ για γονείς, ενώ καθιερώνεται μηνιαίο παραμεθόριο επίδομα 60 ευρώ. Στο πεδίο της κατάρτισης, προβλέπεται μία επιπλέον ημέρα άδειας για επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης και χρηματική επιβράβευση 1.000 ευρώ, από την 1/1/2026, σε όσους αποκτούν συγκεκριμένες πιστοποιήσεις με την πρώτη προσπάθεια και με βαθμό άριστα.

Παράλληλα, μειώνονται από την 1η Απριλίου 2026 τα επιτόκια των προσωπικών δανείων των εργαζομένων: για δάνεια έως οκτώ μηνιαίους μισθούς, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αποπληρωμή έως 84 δόσεις, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 1%.

Η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση περιλαμβάνει ακόμη ρητή πρόβλεψη για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην απασχόληση, καθώς και ρήτρες προστασίας της εργασίας και διασφάλισης όλων των συμβάσεων. Ταυτόχρονα, επανεπιβεβαιώνονται το πλαίσιο της τηλεργασίας, οι ρυθμίσεις για το ωράριο μητρότητας και το καθεστώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού, Τάσος Γκιάτης, τόνισε ότι «η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση αντιμετωπίζει τον εργαζόμενο ως μέλος μιας ευρύτερης οικογένειας και αποτελεί προϊόν διαλόγου, σοβαρότητας και τεκμηριωμένης διαπραγμάτευσης», προσθέτοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο, αναδεικνύοντας τη σημασία των συλλογικών συμφωνιών για βιώσιμες εργασιακές σχέσεις και κοινωνική συνοχή.