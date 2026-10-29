Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε σήμερα Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη νέα Δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021–2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, εκκινώντας σε πρώτη φάση αποκλειστικά για τις κλειστές κατοικίες.

Το πρόγραμμα προσφέρει επιχορήγηση που κλιμακώνεται από 70% έως και 95%, με ανώτατο όριο χρηματοδότησης τις 36.000 ευρώ για οικοδομικές επεμβάσεις και ενεργειακή αναβάθμιση, πλέον πρόσθετης ενίσχυσης έως 2.500 ευρώ για υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Η διαδικασία υποβολής μέσω της πύλης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας θα παραμείνει ανοικτή έως την 11η Ιανουαρίου 2027, ενώ οι αιτήσεις για τις ανοικτές κατοικίες θα ακολουθήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Στόχος της δράσης, ποσοστά επιχορήγησης και ποσά

Βασικός στόχος του προγράμματος «Ανακαίνιση Κατοικίας», συνολικής δημόσιας δαπάνης 500 εκατομμυρίων ευρώ, είναι η κτηριακή ανακαίνιση και η ήπια ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών.

Η δράση στοχεύει στην ουσιαστική στήριξη νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ώστε σφραγισμένα ακίνητα να επανενταχθούν λειτουργικά στην αγορά είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω μακροχρόνιας εκμίσθωσης ως κύρια κατοικία.

Τα οικονομικά δεδομένα της ενίσχυσης διαμορφώνονται ως εξής:

Ποσοστό επιχορήγησης: Κυμαίνεται από 70% έως 95% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Ανώτατο ποσό εργασιών: Φτάνει έως τις 36.000 ευρώ για τις εργασίες ανακαίνισης και ενεργειακών παρεμβάσεων.

Πρόσθετη χρηματοδότηση: Προβλέπεται επιπλέον ποσό έως 2.500 ευρώ για την κάλυψη υποστηρικτικών υπηρεσιών (όπως αμοιβές συμβούλων και μελετών), βάσει των οριζόμενων στον Οδηγό Εφαρμογής.

Χρονοδιάγραμμα φάσεων: Η παρούσα πρώτη φάση αφορά κατά προτεραιότητα τις κλειστές κατοικίες, ενώ η υποβολή αιτήσεων για τις ανοικτές κατοικίες θα ξεκινήσει σε επόμενο στάδιο.

Προϋποθέσεις, σχέδιο παρεμβάσεων και τεχνικοί σύμβουλοι

Η συμμετοχή στη Δράση απαιτεί τη συγκέντρωση συγκεκριμένων δικαιολογητικών και την τήρηση απαρέγκλιτων τεχνικών προϋποθέσεων:

Βεβαίωση επιλεξιμότητας: Αποτελεί αυστηρή και απαραίτητη προϋπόθεση ο αιτών να έχει ήδη εξασφαλίσει Βεβαίωση Επιλεξιμότητας για το ακίνητο για το οποίο αιτείται χρηματοδότηση. Σχέδιο παρεμβάσεων: Η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από αναλυτικό Σχέδιο Παρεμβάσεων, όπου καταγράφονται λεπτομερώς οι προτεινόμενες τεχνικές εργασίες, ο προϋπολογισμός και το κόστος τους, καθώς και οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις. Τεχνικός σύμβουλος: Η συνδρομή τεχνικού συμβούλου για την υποβολή της αίτησης δεν είναι υποχρεωτική, ωστόσο κρίνεται και συνιστάται ως ιδιαίτερα χρήσιμη από τους φορείς υλοποίησης για τη σωστή και άρτια κατάρτιση του Σχεδίου Παρεμβάσεων.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα, προθεσμία και χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η υποβολή των αιτήσεων διενεργείται αποκλειστικά μέσω ψηφιακής διαδικασίας και θα παραμείνει ενεργή έως και την 11η Ιανουαρίου 2027.

Ως Φορείς Υλοποίησης της Δράσης έχουν οριστεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται στον επίσημο ιστότοπο:

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Αιτήσεων: https://anakainisi.tee.gov.gr/

Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την ενότητα «Χρήσιμα Έγγραφα» (τον Οδηγό Εφαρμογής που δημοσιεύθηκε την 20ή Οκτωβρίου με τα Παραρτήματα και τη σχετική Νομοθεσία), πεδίο «Συχνών Ερωτήσεων», καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Ενημέρωσης και Πληροφόρησης (Help Desk).

Πρόσθετη πληροφόρηση και τεχνικές λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους: