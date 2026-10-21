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Δημοσιεύθηκε ο επίσημος Οδηγός Εφαρμογής για το νέο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο προσφέρει κρατική χρηματοδότηση που φθάνει έως και τις 36.000 ευρώ ανά σπίτι. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση και την αξιοποίηση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα κλειστά ακίνητα αλλά και τις κύριες κατοικίες.

Ποια ακίνητα είναι επιλέξιμα

Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές:

Νομιμότητα & Έτος κατασκευής: Να υφίσταται νόμιμα (χωρίς αυθαιρεσίες ή να είναι «τακτοποιημένο» στην Πολεοδομία) και η οικοδομική άδεια να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990 .

Εμβαδόν: Έως 120 τ.μ. κύριων χώρων (με δυνατότητα επέκτασης έως τα 150 τ.μ. για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες).

Ενεργειακή κατηγορία: Βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το ακίνητο πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία Γ ή χαμηλότερη .

Εξαιρέσεις: Αποκλείονται ρητά ακίνητα που διατίθενται σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) ή έχουν λάβει επιδότηση από άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα μετά το 2020.

Εισοδηματικά κριτήρια

Η ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα (φορολογικό έτος 2025):

Κατηγορία Ι (Υψηλότερο ποσοστό επιδότησης – 80%): Άγαμος: Εισόδημα έως 18.000 ευρώ.

Έγγαμος (χωρίς παιδιά): Έως 25.000 ευρώ.

Οικογένεια με 1 παιδί: Έως 30.000 ευρώ.

Οικογένεια με 2 παιδιά: Έως 35.000 ευρώ (+5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο). Κατηγορία ΙΙ (Βασικό ποσοστό επιδότησης – 70%): Άγαμος: Εισόδημα έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμος (χωρίς παιδιά): Έως 35.000 ευρώ.

Οικογένεια με 1 παιδί: Έως 40.000 ευρώ.

Οικογένεια με 2 παιδιά: Έως 45.000 ευρώ (+5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο).

Προσαυξήσεις επιδότησης (+5%)

Τα ποσοστά κάλυψης δαπανών μπορούν να αυξηθούν σωρευτικά κατά 5% (φτάνοντας το 95% για την Κατηγορία Ι και το 85% για την Κατηγορία ΙΙ) για:

Ακίνητα σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) — αφορά ιδιοκατοίκηση.

Ποσά, καλύψεις και υποχρεωτικές εργασίες

Ανώτατο όριο δαπάνης: Η επιδοτούμενη δαπάνη ορίζεται έως τα 300 ευρώ ανά τ.μ. , διαμορφώνοντας τη μέγιστη ενίσχυση στα 36.000 ευρώ για κατοικία 120 τ.μ.

Αμοιβές μηχανικών/αδειών: Καλύπτονται στο 100% έως το ποσό των 2.500 ευρώ.

Ενεργειακός στόχος: Υποχρεωτική προϋπόθεση είναι η αναβάθμιση του ακινήτου κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις πρέπει να αντιπροσωπεύουν το 20% έως 40% του συνολικού προϋπολογισμού.

Οι δεσμεύσεις των ιδιοκτητών

Οι δικαιούχοι καλούνται να τηρήσουν αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις: