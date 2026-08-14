Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς η προειδοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών για επιβολή επ’ αόριστον ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά αργού.

Παρά τα στοιχεία για σημαντική αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων και τις απαισιόδοξες προβλέψεις του ΟΠΕΚ και του IEA για τη ζήτηση, η κλιμάκωση της έντασης στα Στενά του Ορμούζ και οι επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια κρατούν τις τιμές σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών της τάξης του 4%.

Η εικόνα των τιμών στη διεθνή αγορά

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των διεθνών αγορών εμπορευμάτων:

Δείκτης Πετρελαίου Τιμή Διαπραγμάτευσης Μεταβολή Brent (Διεθνές Αργό) $87,08 – $87,16 / βαρέλι +0,1% WTI (Αμερικανικό Αργό) $81,29 – $81,31 / βαρέλι +0,1%

Παρά τις ημερήσιες διακυμάνσεις, και οι δύο δείκτες οδεύουν προς συνολικά εβδομαδιαία κέρδη της τάξεως του 4%.

Οι τιμές τώρα:

Τιμή πετρελαίου Brent τώρα

Τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil) τώρα

Τιμή φυσικού αερίου τώρα

Χρηματιστήρια τώρα

Tιμή Διυλιστηρίου σήμερα

Απειλές ΗΠΑ για πρωτοφανή οικονομική απομόνωση του Ιράν

Κύριος καταλύτης για τη διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα αποτελεί η σκληρή στάση που υιοθετούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την Πέμπτη (13/08), η Ουάσινγκτον προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να διατηρήσει επ’ αόριστον τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, καθώς οι συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός έχουν περιέλθει σε απόλυτο αδιέξοδο.

Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Scott Bessent, σε συνέντευξή του στο Newsmax, προανήγγειλε νέες, αυστηρότερες κυρώσεις:

«Παρακολουθήστε τις εξελίξεις, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις. Θα εφαρμόσουμε μέτρα όπως δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ένταση στα Στενά του Ορμούζ και επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Η αμερικανική ρητορική εντείνεται την ώρα που η Τεχεράνη περιορίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ένα θαλάσσιο πέρασμα ζωτικής σημασίας, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας πετρελαϊκής προσφοράς.

Ιρανικός έλεγχος: Ο νέος επικεφαλής των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij του Ιράν, Hossein Taeb, δήλωσε στο πρακτορείο Fars ότι το Στενό βρίσκεται πλέον «υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Ο νέος επικεφαλής των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij του Ιράν, Hossein Taeb, δήλωσε στο πρακτορείο Fars ότι το Στενό βρίσκεται πλέον «υπό τη διαχείριση και τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας». Επίθεση στα ΗΑΕ: Παράλληλα, το κρατικό πρακτορείο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (WAM) μετέδωσε ότι δύο πλοία της κρατικής εταιρείας ADNOC δέχθηκαν επίθεση ενώ έπλεαν τα Στενά, με την κυβέρνηση των ΗΑΕ να καταδικάζει επίσημα το περιστατικό ως ιρανική ενέργεια.

Αντικρουόμενες δυνάμεις συγκρατούν την αγορά

Παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους που ωθούν τις τιμές προς τα πάνω, υπάρχουν ισχυροί οικονομικοί παράγοντες που εμποδίζουν ένα μεγαλύτερο ράλι:

Αύξηση Αμερικανικών Αποθεμάτων: Τα επίσημα στοιχεία έδειξαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ εδώ και περισσότερα από 3,5 χρόνια. Υποχώρηση Εκτιμήσεων για τη Ζήτηση: Τόσο ο ΟΠΕΚ όσο και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησαν προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.

Όπως σημειώνει η Susan Bell, ανώτερη αντιπρόεδρος της Rystad Energy, «το ευρύτερο γεωπολιτικό σκηνικό δεν επιτρέπει μια μεγαλύτερη πτώση των τιμών παρά τα πτωτικά στοιχεία των αποθεμάτων».

Από την πλευρά του, ο Tim Waterer, αναλυτής της KCM, εξηγεί ότι οι δύο αυτοί παράγοντες λειτουργούν ως αντίβαρα, κρατώντας την αγορά εγκλωβισμένη σε ένα στενό εύρος διακύμανσης.