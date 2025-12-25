Την τελευταία Κυριακή του χρόνου (28/12) θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα και τα σουπερμάρκετ, καθώς βρίσκεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο.

Ειδικότερα, τα καταστήματα αναμένεται να λειτουργήσουν την Κυριακή 28/12 από τις 11:00 έως τις 18:00 το απόγευμα.

Σημειώνεται πως κλειστά θα είναι τα καταστήματα ανήμερα την Πρωτοχρονιά.

Το ωράριο των ημερών διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 24/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 25/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ

Σάββατο 27/12/2025 09:00-18:00

Κυριακή 28/12/2025 11:00-18:00

Δευτέρα 29/12/2025 09:00-21:00

Τρίτη 30/12/2025 09:00-21:00

Τετάρτη 31/12/2025 09:00-18:00

Πέμπτη 01/01/2026 ΑΡΓΙΑ

Παρασκευή 02/01/2026 ΚΛΕΙΣΤΑ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει πως το ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία (Δευτέρα – Σάββατο 06:00-21:00 Κυριακή 11:00-20:00).