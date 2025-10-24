Ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή των συμβάσεων αξιοποίησης για τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης. Στο κείμενο μάλιστα, αναφέρεται ως προτιμητέο το επενδυτικό σχήμα της σύμπραξης των εταιρειών Chevron και Helleniq Energy.

Με τις αποφάσεις που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, το επενδυτικό σχήμα Chevron – Helleniq Energy κρίνεται ως το προτιμότερο για τον διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε τον περασμένο Απρίλιο η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) και αφορούσε στην παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχών για τις έρευνες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό πιθανών κοιτασμάτων σε υδρογονάνθρακες.

Η Chevron εκδήλωσε το πρώτο δίμηνο του 2025 το ενδιαφέρον της για τα συγκεκριμένα θαλάσσια blocks, που βρίσκονται νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης.

Με βάση την υπουργική απόφαση, η Επιτροπή Αξιολόγησης της ΕΔΕΥΕΠ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων) θα καλέσει την κοινοπραξία Chevron–Helleniq Energy να οριστικοποιήσει τα σχέδια σύμβασης που θα υπογραφούν με το Ελληνικό Δημόσιο το προσεχές διάστημα και θα περιλαμβάνουν τα τέσσερα συνολικά μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Ως επόμενο βήμα προβλέπεται η αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Κατόπιν θετικής εισήγησης θα ακολουθήσει η υπογραφή των Συμβάσεων Μίσθωσης από τις εταιρείες και την ΕΔΕΥΕΠ, η έγκρισή τους από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κατόπιν η κύρωσή τους από τη βουλή.

Η κύρωση των συμβάσεων θα αποτελέσει το τελικό βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν εντός του 2026, ανάλογα και με τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις.

Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπεται να εκτελεστεί σε τρία στάδια:

Το πρώτο στάδιο, διάρκειας τριών ετών, περιλαμβάνει σεισμικές έρευνες 2D και 3D.

Το δεύτερο, διάρκειας δύο ετών, περιλαμβάνει επιπλέον σεισμικές έρευνες και ερευνητικές γεωτρήσεις.

Το τρίτο, επίσης δύο ετών, επικεντρώνεται σε 3D έρευνες και επιπλέον γεωτρήσεις.

Με βάσει το ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα της εξέλιξης, οι πρώτες γεωτρήσεις αναμένονται την περίοδο 2029–2030, ενώ η μετάβαση από την ανακάλυψη στην παραγωγή μπορεί να απαιτήσει 5 έως 8 χρόνια, ανάλογα με το μέγεθος και την τεχνική πολυπλοκότητα των κοιτασμάτων.

