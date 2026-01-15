Άνοιξε η πλατφόρμα για την αίτηση έκπτωσης στον ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα ακίνητα. Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, λοιπόν, έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες να την εξασφαλίσουν.

Αναλυτικά η έκπτωση θα είναι:

20% σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000€

10% σε ασφαλισμένες κατοικίες με φορολογητέα αξία >500.000€.

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ είναι αναλογική στις περιπτώσεις που το ακίνητο δεν ήταν ασφαλισμένο όλο το έτος, ενώ ως ελάχιστη περίοδος ασφάλισης για να δικαιούται κάποιος τη μείωση είναι οι 3 μήνες.

Οι προϋποθέσεις χορήγησης του συνόλου της έκπτωσης είναι εξής:

Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας

Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900€/τ.μ ενώ για τα ομαδικά ασφαλιστήρια, είναι πλέον δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ)

Η κατοικία να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος

Τρόπος υποβολής αίτησης για έκπτωση ΕΝΦΙΑ

Μέσα σε ένα μήνα οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις ή διορθώσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY > Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Ωστόσο, σημειώνεται πως σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε περισσότερους ιδιοκτήτες, ή αν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχει συνταχθεί για λογαριασμό τρίτου, ο λήπτης της ασφάλισης πρέπει να καταχωρίσει τους ΑΦΜ όλων των εμπλεκομένων. Έπειτα, οι υπόλοιποι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν μέσω email και θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ξεχωριστά.

Τέλος, ταα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αναρτηθούν έως τα μέσα Μαρτίου. Ο φόρος θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις στο διάστημα Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026.