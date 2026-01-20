Τις μεταβολές που πραγματοποίησαν ή πρόκειται να κάνουν στην ακίνητη περιουσία τους, απ’ την αρχή και έως το τέλος του 2026, μπορούν να δηλώνουν πλέον οι φορολογούμενοι στην πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η οποία άνοιξε για το Ε9 του 2027.

Με βάση τις αλλαγές που θα δηλωθούν στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, θα υπολογισθεί ο ΕΝΦΙΑ της επόμενης χρονιάς.

Νωρίτερα όμως και συγκεκριμένα στις 31 Ιανουαρίου 2026, λήγει η προθεσμία για τις αλλαγές που σχετίζονται με την εικόνα των ακινήτων του 2025. Οι φορολογούμενοι έχουν περιθώριο 10 ημερών, να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές στοιχείων στο Ε9, προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η περιουσιακή τους κατάσταση, πριν την έκδοση των φετινών εκκαθαριστικών του φόρου τις πρώτες μέρες του Μαρτίου.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για όσους μέσα στο 2025 απέκτησαν ακίνητο με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά, αλλά και για όσους μεταβίβασαν ακίνητη περιουσία σε παιδιά ή εγγόνια ή προχώρησαν σε πώληση. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τις μεταβολές έως το τέλος Ιανουαρίου, καθώς από αυτά τα στοιχεία θα προκύψει ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

Τα 10 βήματα

Όσοι αποκτούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα και τα στοιχεία δεν ενημερώνονται αυτόματα μέσω της εφαρμογής myProperty, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων, το γνωστό έντυπο Ε9, το οποίο αποτελεί τη βάση για τον υπολογισμό και την επιβολή του ΕΝΦΙΑ. Οι φορολογούμενοι θα βρουν το Ε9 στην εφαρμογή «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE και για να ενημερώσουν την εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ακόλουθα 10 βήματα:

1. Eπιλέξτε το έτος που θέλετε να υποβάλλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

2. Μπορείτε να εισάγετε/μεταβάλλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

3. Εάν εισάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

4. Εάν μεταβάλλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

5. Κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

6. Ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κ.λπ.

7. Κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

8. Οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε, αποθηκεύεται προσωρινά.

9. Όταν ολοκληρώσετε τις μεταβολές της περιουσιακής σας κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

10. Επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Το αυτόματο Ε9

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Στις περιπτώσεις που η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.

Στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY» και αφορούν συμβόλαια με τα οποία μεταβιβάζεται ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 100% πλήρους κυριότητας ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας από έναν δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα, δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Περιουσιολογίου Ακινήτων, δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας αυτών.