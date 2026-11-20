Μια πρωτοφανής δημιουργία πλούτου μέσα σε μόλις μία ημέρα σημειώθηκε στη Silicon Valley, καθώς η είσοδος της Anthropic στο αμερικανικό χρηματιστήριο μετέτρεψε χιλιάδες εργαζομένους της σε εκατομμυριούχους, τουλάχιστον στα χαρτιά. Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκεται πίσω από το Claude πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά μετοχών (IPO) στην ιστορία, δημιουργώντας περιουσίες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο της ιστορίας δεν είναι μόνο η αποτίμηση της εταιρείας, η οποία εκτινάχθηκε σε επίπεδα τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και ο τεράστιος αριθμός εργαζομένων που επωφελήθηκαν από τη χρηματιστηριακή της επιτυχία.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας Hill.com, τα οποία επικαλείται το CNN, περίπου 5.100 από τους 5.300 εργαζομένους της Anthropic, δηλαδή το 96% του προσωπικού της, διαθέτουν πλέον μετοχικές συμμετοχές αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι περίπου 2.800 εργαζόμενοι εκτιμάται πως κατέχουν συμμετοχές που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια δολάρια, ενώ σχεδόν 600 έχουν περάσει το όριο των 100 εκατομμυρίων.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις νέου μετοχικού πλούτου μεταξύ εργαζομένων που έχουν καταγραφεί στον τεχνολογικό κλάδο.

Η ιστορική είσοδος στο Nasdaq

Η Anthropic πραγματοποίησε το χρηματιστηριακό της ντεμπούτο την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με τις μετοχές της να εισάγονται στον Nasdaq υπό το σύμβολο ANT.

Η τιμή διάθεσης καθορίστηκε στα 83 δολάρια ανά μετοχή, υψηλότερα από το αρχικό εύρος των 70 έως 78 δολαρίων που είχε ανακοινωθεί.

Η εταιρεία διέθεσε συνολικά 980 εκατομμύρια μετοχές, αντλώντας περίπου 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια και καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Η αρχική αποτίμησή της διαμορφώθηκε περίπου στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, το επενδυτικό ενδιαφέρον οδήγησε τη μετοχή να ανοίξει στα 111,50 δολάρια, σχεδόν 34% υψηλότερα από την τιμή εισαγωγής.

Κατά τις πρώτες ώρες διαπραγμάτευσης, η πλήρως απομειωμένη αποτίμηση της Anthropic, η οποία συνυπολογίζει και δυνητικές μετοχές από δικαιώματα προαίρεσης και άλλες παροχές, άγγιξε τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Στο τέλος της συνεδρίασης, η μετοχή έκλεισε στα 97,17 δολάρια, καταγράφοντας άνοδο περίπου 17% σε σχέση με την αρχική τιμή διάθεσης.

Πώς έγιναν εκατομμυριούχοι χιλιάδες υπάλληλοι

Η εξήγηση βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο η Anthropic επέλεξε να αμείβει τους εργαζομένους της από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

Όπως συμβαίνει σε πολλές τεχνολογικές νεοφυείς επιχειρήσεις, η εταιρεία δεν προσέφερε αποκλειστικά μισθούς και χρηματικά μπόνους.

Αντίθετα, σημαντικό μέρος των συνολικών αποδοχών περιλάμβανε μετοχές ή δικαιώματα αγοράς μετοχών σε προκαθορισμένες τιμές.

Όταν οι εργαζόμενοι προσλαμβάνονταν, η αξία των συμμετοχών αυτών ήταν πολύ μικρότερη σε σχέση με τη σημερινή χρηματιστηριακή αποτίμηση.

Με την εκρηκτική ανάπτυξη της Anthropic και την είσοδό της στο χρηματιστήριο, η δυνητική αξία των συγκεκριμένων πακέτων εκτοξεύθηκε.

Ένας εργαζόμενος που είχε αποκτήσει δικαιώματα αγοράς μετοχών σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή μπορούσε πλέον να διαπιστώσει ότι η χρηματιστηριακή αξία τους ήταν πολλαπλάσια.

Το σημαντικό είναι ότι δεν χρειάστηκε κάποιος να είναι ιδρυτής ή ανώτατο στέλεχος για να αποκτήσει περιουσία εκατομμυρίων.

Ακόμη και εργαζόμενοι σε διοικητικές ή υποστηρικτικές θέσεις, οι οποίοι είχαν προσληφθεί αρκετά χρόνια πριν από τη δημόσια εισαγωγή, μπορούσαν να έχουν συγκεντρώσει σημαντικές συμμετοχές στην εταιρεία.

Έως και 100 εκατ. δολάρια για εργαζομένους που μπήκαν νωρίς στην εταιρεία

Σύμφωνα με την ανάλυση της Hill.com, σχεδόν 600 εργαζόμενοι της Anthropic διαθέτουν μετοχικές συμμετοχές αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hill, Άντριου Μπένσον, εξήγησε στο CNN ότι το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η ταχύτητα με την οποία δημιουργήθηκε αυτός ο πλούτος.

Η Anthropic ιδρύθηκε μόλις το 2021 και χρειάστηκε περίπου πέντε χρόνια για να φτάσει σε αποτίμηση άνω του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο Μπένσον επισήμανε επίσης ότι η χρονική στιγμή της πρόσληψης μπορεί να αποδειχθεί σημαντικότερη από την ιεραρχική θέση ενός υπαλλήλου.

Ένας εργαζόμενος που μπήκε στην εταιρεία το 2023 ή το 2024, ακόμη και σε χαμηλότερη βαθμίδα, ενδέχεται να έχει αποκτήσει μεγαλύτερο μετοχικό όφελος από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος που προσλήφθηκε μόλις το 2026.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι πρώτοι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν δικαιώματα μετοχών όταν η αξία της εταιρείας ήταν πολύ χαμηλότερη.

Από το Χόλιγουντ στα δισεκατομμύρια της τεχνητής νοημοσύνης

Ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους από τη χρηματιστηριακή εισαγωγή της Anthropic βρίσκεται και ο διάσημος ηθοποιός Άστον Κούτσερ (Ashton Kutcher), ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει έντονη επενδυτική δραστηριότητα στον χώρο της τεχνολογίας.

Μέσω της επενδυτικής εταιρείας Sound Ventures, την οποία συνίδρυσε με τον Γκάι Όσερι (Guy Oseary), τον επί χρόνια μάνατζερ της Madonna, ο Κούτσερ είχε επενδύσει στην Anthropic πριν από την εκρηκτική άνοδο της αξίας της. Το fund είχε τοποθετήσει περίπου 435 εκατομμύρια δολάρια, με την αξία της συμμετοχής του να εκτιμάται πλέον σε περίπου 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Όσερι, που έχει συνδέσει το όνομά του με τη Madonna και τους Red Hot Chili Peppers, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Πέρα από την πολυετή δραστηριότητά του στη διαχείριση της καριέρας κορυφαίων καλλιτεχνών, έχει επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες στον χώρο των τεχνολογικών επενδύσεων, με τη Sound Ventures να τοποθετεί κεφάλαια σε νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης.

Η επένδυση στην Anthropic αποδείχθηκε ιδιαίτερα επικερδής για το fund που συνίδρυσαν οι δύο άνδρες, καθώς η εκτιμώμενη αξία της συμμετοχής του αυξήθηκε περίπου 17 φορές σε σχέση με το αρχικό επενδυμένο κεφάλαιο. Το ποσό των 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων αφορά την αποτίμηση της συμμετοχής της Sound Ventures και όχι την προσωπική περιουσία των δύο επενδυτών.

Στους επωφελούμενους περιλαμβάνεται και ο Ριντ Χέιστινγκς (Reed Hastings), συνιδρυτής του Netflix, ο οποίος συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της Anthropic και διαθέτει μετοχικές παροχές στην εταιρεία.

Η παρουσία γνωστών προσωπικοτήτων από το Χόλιγουντ, τη μουσική βιομηχανία και τον χώρο της τεχνολογίας αναδεικνύει το εύρος των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και το μέγεθος των περιουσιών που δημιουργήθηκαν με την είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο.

Από διοικητικοί υπάλληλοι, δυνητικά πολυεκατομμυριούχοι

Το Reuters αναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αγγελία εργασίας της Anthropic από τον Μάιο του 2024.

Η εταιρεία αναζητούσε τότε υπάλληλο διοικητικής υποστήριξης, με αρμοδιότητες όπως η οργάνωση ημερολογίων στελεχών, ο συντονισμός συνεδρίων και η διαχείριση επαγγελματικών εξόδων.

Ο ετήσιος μισθός που προσφερόταν κυμαινόταν μεταξύ 140.000 και 190.000 δολαρίων.

Ωστόσο, στην αγγελία διευκρινιζόταν ότι η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο θα αποτελούσε σημαντικό μέρος του συνολικού πακέτου αποδοχών.

Εκείνη την περίοδο, η μέση τιμή άσκησης των δικαιωμάτων μετοχών που παραχωρούσε η εταιρεία ανερχόταν περίπου στο 1,30 δολάριο.

Ακόμη παλαιότερα δικαιώματα, που είχαν παραχωρηθεί έως το 2023, εμφάνιζαν μέση τιμή άσκησης μόλις 52 σεντς.

Συγκριτικά με την τιμή εισαγωγής των 83 δολαρίων, οι διαφορές αυτές αποκαλύπτουν το μέγεθος των δυνητικών αποδόσεων για όσους απέκτησαν εγκαίρως μετοχικά δικαιώματα.

Δεν υπάρχουν, πάντως, δημοσιοποιημένα στοιχεία που να επιτρέπουν τον ακριβή υπολογισμό της περιουσίας συγκεκριμένου διοικητικού υπαλλήλου.

Τα 232 δισεκατομμύρια δολάρια και ο μέσος όρος των 44 εκατομμυρίων

Οι συνολικές μετοχικές συμμετοχές των εργαζομένων της Anthropic εκτιμήθηκαν περίπου στα 232 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση την αρχική τιμή εισαγωγής.

Αν το συγκεκριμένο ποσό διαιρεθεί με τους περίπου 5.300 εργαζομένους της εταιρείας, προκύπτει ένας θεωρητικός μέσος όρος σχεδόν 44 εκατομμυρίων δολαρίων ανά εργαζόμενο.

Ωστόσο, ο αριθμός αυτός χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Δεν σημαίνει ότι κάθε υπάλληλος έλαβε 44 εκατομμύρια δολάρια ούτε ότι όλοι διαθέτουν ισόποσες συμμετοχές.

Αντίθετα, ο μετοχικός πλούτος είναι άνισα κατανεμημένος, καθώς οι παλαιότεροι εργαζόμενοι, οι ιδρυτές και ορισμένα κορυφαία στελέχη κατέχουν σημαντικά μεγαλύτερα πακέτα.

Επιπλέον, οι υπολογισμοί αφορούν την αξία μετοχών και δικαιωμάτων μετοχών και όχι αποκλειστικά χρήματα που έχουν ήδη εισπραχθεί.

Γιατί δεν μπορούν να πάρουν όλοι αμέσως τα χρήματά τους

Παρά τις εντυπωσιακές αποτιμήσεις, οι νέοι εκατομμυριούχοι της Anthropic δεν μπορούν απαραίτητα να μετατρέψουν το σύνολο της περιουσίας τους σε μετρητά.

Οι εταιρικές μετοχές και τα δικαιώματα αγοράς συνοδεύονται συχνά από χρονικούς περιορισμούς, όρους κατοχύρωσης και φορολογικές υποχρεώσεις.

Στην περίπτωση της Anthropic, οι εργαζόμενοι που δεν ανήκουν στους ιδρυτές έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν έως και το 10% των επιλέξιμων συμμετοχών τους από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης.

Επιπλέον ποσοστό, έως 35%, προβλέπεται ότι θα μπορεί να διατεθεί μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος των εμφανιζόμενων περιουσιών παραμένει συνδεδεμένο με τη μελλοντική πορεία της μετοχής.

Αν η τιμή της υποχωρήσει, θα μειωθεί αντίστοιχα και η αξία των συμμετοχών που δεν έχουν πουληθεί.

Επίσης, οι δημοσιοποιημένες εκτιμήσεις αφορούν κατά κανόνα ποσά πριν από φόρους, έξοδα άσκησης δικαιωμάτων και άλλες επιβαρύνσεις.

Από 940 εργαζομένους σε 5.300 μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια

Η γιγάντωση της Anthropic αποτυπώνεται και στον αριθμό των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτήν.

Στο τέλος του 2024, η εταιρεία απασχολούσε περίπου 940 εργαζομένους.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε περίπου 5.300.

Η ταχύτατη ανάπτυξη συνδέεται με τη ζήτηση για προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, την εμπορική αξιοποίηση του Claude και τις μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο.

Η Anthropic δημιουργήθηκε το 2021 από ομάδα πρώην εργαζομένων της OpenAI, με επικεφαλής τον Ντάριο Αμοντέι και την αδελφή του, Ντανιέλα Αμοντέι.

Η εταιρεία επέλεξε να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και στον έλεγχο των συστημάτων της.

Μέσα σε ελάχιστα χρόνια εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους ανταγωνιστές στην παγκόσμια αγορά της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο φόβος ότι οι νέοι εκατομμυριούχοι θα εγκαταλείψουν την Anthropic

Η μεγάλη οικονομική επιτυχία δημιουργεί και μία ιδιαίτερη πρόκληση για τη διοίκηση της εταιρείας.

Όταν χιλιάδες εργαζόμενοι αποκτούν μετοχική περιουσία που μπορεί να τους εξασφαλίσει οικονομική ανεξαρτησία, τα κίνητρα παραμονής τους στην εργασία ενδέχεται να αλλάξουν.

Ορισμένοι θα μπορούσαν να επιλέξουν πρόωρη συνταξιοδότηση, να ιδρύσουν δικές τους επιχειρήσεις ή να στραφούν σε προσωπικά ερευνητικά προγράμματα.

Αναλυτές της αγοράς επισημαίνουν ότι οι μεγάλες χρηματιστηριακές εισαγωγές συχνά συνοδεύονται από αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό των εταιρειών.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, όπου ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση και τη διατήρηση εξειδικευμένων ερευνητών και μηχανικών είναι εξαιρετικά έντονος.

Για την Anthropic, η πρόκληση δεν θα είναι μόνο να διατηρήσει τη χρηματιστηριακή της δυναμική, αλλά και να πείσει τους εργαζομένους που απέκτησαν τεράστιες περιουσίες ότι έχουν λόγους να συνεχίσουν να εργάζονται στην εταιρεία.

Η νέα πραγματικότητα στη Silicon Valley

Οι εξελίξεις στην Anthropic θυμίζουν προηγούμενες περιπτώσεις τεχνολογικών εταιρειών, των οποίων η χρηματιστηριακή εισαγωγή δημιούργησε χιλιάδες εκατομμυριούχους.

Το Google και το Facebook είχαν επίσης μετατρέψει εργαζομένους τους σε ιδιαίτερα εύπορους επενδυτές, μέσω της συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο.

Πιο πρόσφατα, η χρηματιστηριακή εισαγωγή της SpaceX, τον Ιούνιο του 2026, εκτιμάται ότι δημιούργησε περίπου 4.400 εκατομμυριούχους σε ένα προσωπικό 22.000 ανθρώπων.

Στην περίπτωση της Anthropic, όμως, η αναλογία είναι αισθητά υψηλότερη, καθώς σύμφωνα με την Hill.com περίπου το 96% των εργαζομένων της διαθέτει πλέον μετοχικές συμμετοχές αξίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Η νέα αυτή συγκέντρωση πλούτου ενδέχεται να επηρεάσει και την οικονομική ζωή του Σαν Φρανσίσκο, όπου βρίσκεται μεγάλο μέρος του προσωπικού της εταιρείας.

Η αυξημένη αγοραστική δύναμη χιλιάδων εργαζομένων θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για κατοικίες και πολυτελή αγαθά, σε μια πόλη που ήδη αντιμετωπίζει υψηλό κόστος διαβίωσης.

Η μεγάλη αντίφαση της τεχνητής νοημοσύνης

Η ιστορική εισαγωγή της Anthropic στο χρηματιστήριο αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα του πλούτου που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Την ώρα που η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται στον κίνδυνο αυτοματοποίησης επαγγελμάτων και στις πιθανές επιπτώσεις της AI στην απασχόληση, χιλιάδες εργαζόμενοι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες του κλάδου βλέπουν τις προσωπικές τους περιουσίες να αυξάνονται θεαματικά.

Το φαινόμενο αναδεικνύει παράλληλα και τις μεγάλες ανισότητες που μπορούν να δημιουργηθούν από την ιδιοκτησία μετοχών σε ταχέως αναπτυσσόμενες τεχνολογικές εταιρείες.

Για τους εργαζομένους της Anthropic, η 19η Νοεμβρίου 2026 ενδέχεται να μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που άλλαξε η οικονομική τους ζωή. Για τη Silicon Valley, αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μετασχηματίζει μόνο την τεχνολογία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τεράστιες περιουσίες σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.