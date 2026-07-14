Στην Ελλάδα εντοπίστηκαν τα πλοκάμια ενός κυκλώματος, που έστησε απάτη τύπου carousel με μικρά ηλεκτρονικά είδη και αποκόμισε μία αμύθητη περιουσία σε μετρητά, ακίνητα και κρυπτονομίσματα, ζημιώνοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις φορολογικές αρχές της, κατά 46,9 εκατομμύρια ευρώ.

Την περασμένη εβδομάδα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου carousel στον τομέα του ΦΠΑ, που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από σχεδόν ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πρόκειται για ένα ύποπτο σχέδιο απάτης τύπου carousel στον τομέα του ΦΠΑ, που εκμεταλλεύεται την απαλλαγή που ισχύει για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, μεταξύ 2021 και 2025, οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν μια αλυσίδα λεγόμενων αφανών εμπόρων, αποφεύγοντας παράλληλα την καταβολή ΦΠΑ ή επιτρέποντας την δόλια επιστροφή ΦΠΑ που δεν είχε ποτέ καταβληθεί.

Αποτέλεσμα ήταν να ζημιώσουν τουλάχιστον κατά 46,9 εκατομμυρίων ευρώ τα φορολογικά έσοδα σε Ε.Ε. και Ελλάδα, μέσω απλήρωτου ΦΠΑ. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν ενδείξεις για 24,2 εκατ. ευρώ ΦΠΑ, που είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν εσφαλμένα.

Έρευνα σε σπίτια εταιρικών στελεχών και επιχειρήσεις

Οι έρευνες είχαν στόχο τα κεντρικά γραφεία πολλών υπό έρευνα εταιρειών, καθώς και τις κατοικίες των διευθυντών τους και διενεργήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης του Τμήματος Ελληνικής Εγκληματολογικής Επιστήμης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Οι Αρχές βρήκαν στις επιχειρήσεις και τα σπίτια των διευθυντών τους και κατέσχεσαν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο.

Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη σύνθετων εμποδίων.

Επιπλέον, εκδόθηκαν εντολές δέσμευσης για 88 ακίνητα με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και για πολλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες υποστήριξε τον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Από την πλευρά των αρμόδιων Αρχών έχει διευκρινιστεί ότι όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα κληθούν να λογοδοτήσουν στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια και εκεί θα αποδείξουν αν είναι αθώα ή ένοχα.

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