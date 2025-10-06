Αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί στις 17 Νοεμβρίου 2025 η Δημόσια Πρόταση του Euronext για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ανακοινώθηκε.

Σύμφωνα με το Νόμο 3461/2006, η Euronext N.V. («Euronext» ή ο «Προτείνων», και από κοινού με όλες τις άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, ελεγχόμενες θυγατρικές της, ο «Όμιλος Euronext»), ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Euro0,42 εκάστη (η κάθε μία, «Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («ΑΤΗΕΧ» ή η «Εταιρεία», και από κοινού με τις θυγατρικές της, ο «Όμιλος ΑΤΗΕΧ»), με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως του Προτείνοντος, ονομαστικής αξίας Euro1,60 εκάστη (η κάθε μία, «Προσφερόμενη Μετοχή»), με αναλογία 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.

Η χρονική περίοδος κατά την οποία οι κάτοχοι Μετοχών ATHEX (οι «Μέτοχοι») μπορούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση υποβάλλοντας σχετική γραπτή δήλωση αποδοχής (η «Δήλωση Αποδοχής») σε διαμεσολαβητή (π.χ. τράπεζα, χρηματιστηριακή εταιρεία, εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών ή άλλη επενδυτική εταιρεία με την οποία συνεργάζονται) που είναι πιστοποιημένο μέλος στο Ελληνικό Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων (ο «Συμμετέχων» και το «Σ.Α.Τ.», αντίστοιχα) μέσω του οποίου είναι καταχωρημένες οι Μετοχές ATHEX ξεκινά στις 6 Οκτωβρίου 2025, ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 17 Νοεμβρίου 2025, ώρα 02:00 μ.μ. (η «Περίοδος Αποδοχής»).

Ως αντάλλαγμα για κάθε Μετοχή ATHEX που προσφέρεται νομίμως και εγκύρως στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, και σύμφωνα με την πρώτη περίοδο της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Νόμου, η Euronext προσφέρει 0,050 Προσφερόμενη Μετοχή για κάθε μία (1) Μετοχή ATHEX (το «Αντάλλαγμα της Δημόσιας Πρότασης»).

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Συνεργασίας και σύμφωνα με αυτήν, ο Προτείνων έχει αναλάβει προς την ΑΤΗΕΧ, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δεσμεύσεις, εφόσον επιτευχθεί η Ολοκλήρωση:

(α) Η ATHEX θα διατηρήσει τη νομική και επιχειρησιακή της έδρα στην Ελλάδα, και ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει την νομική και επιχειρησιακή του παρουσία στην Ελλάδα για την αδιάλειπτη υποστήριξη της διαδικασίας ενσωμάτωσης και την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και κανονιστικών του υποχρεώσεων.

(β) Ο Όμιλος ATHEX θα διατηρήσει τη φορολογική του έδρα στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας την συνεχιζόμενη συμμόρφωσή του με τις φορολογικές του υποχρεώσεις και την καταβολή των φορολογικών του οφειλών στο ελληνικό κράτος και τους αρμόδιους φορείς.

(γ) Στον βαθμό που ο Προτείνων έχει αποκτήσει τον έλεγχο της πλειοψηφίας των Μετοχών της ATHEX, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Προτείνοντος, ο Προτείνων θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες να λειτουργήσει την ATHEX με τρόπο που θα υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της και τη συνεχιζόμενη συμβολή της στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, καθώς και τον ρόλο της ως εθνικό χρηματιστήριο και βασικό θεσμικό πυλώνα της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (και ενισχύοντας τη συνεργασία του με αυτά), την ομαλή λειτουργία της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα, τη συμβολή της ATHEX στο ελληνικό σύστημα κεφαλαιαγοράς, και τη συμβολή της στη διατήρηση της ευρείας συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών.

(δ) Η ATHEX θα συνεχίσει τη λειτουργία της ως περιφερειακός κόμβος εντός του ενοποιημένου ομίλου, αποτελώντας τη βάση της παρουσίας του στην ελληνική αγορά και της περαιτέρω ανάπτυξής του στην ιδιαίτερα δυναμική περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

(ε) Ο Προτείνων θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός νέου τεχνολογικού κέντρου σε επίπεδο Ομίλου στην Ελλάδα.

(στ) Επιπλέον, σύμφωνα με τη Σύμβαση Συνεργασίας, o Προτείνων έχει δεσμευτεί ως προς την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη διακυβέρνηση του Ομίλου Euronext ως εξής: ένα ανεξάρτητο πρόσωπο του ελληνικού χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος θα προταθεί να ενταχθεί στο εποπτικό συμβούλιο του Προτείνοντος στην ετήσια γενική συνέλευση του 2026, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τους μετόχους του Προτείνοντος και από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, και, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό μοντέλο διακυβέρνησης του Προτείνοντος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ATHEX θα προταθεί να ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος.

(ζ) Τέλος, έχει συμφωνηθεί ότι οι εργαζόμενοι και η διοικητική ομάδα της ATHEX θα αποτελέσουν κρίσιμο παράγοντα για την ενσωμάτωση και τις μελλοντικές λειτουργίες της ATHEX εντός του Συνδυασμένου Ομίλου, χάρη στην εξειδικευμένη γνώση και την εκτενή συλλογική τους εμπειρία.