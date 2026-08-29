Πακέτο ελαφρύνσεων για τους καταναλωτές τίθεται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, με στόχο την ανάσχεση του κύματος ακρίβειας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου στην ΕΡΤ3, οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ διευρύνονται σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων με εκπτώσεις από 5% έως 30%.

Παράλληλα, σήμερα Σάββατο (29/08) αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την παράταση της κυβερνητικής επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης.

Μειώσεις τιμών έως 30% σε πάνω από 1.660 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η πρωτοβουλία μειώσεων τιμών στο πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και των παραγόντων της αγοράς.

Όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, αν και αρχικά ο σχεδιασμός προέβλεπε παρεμβάσεις σε 1.500 προϊόντα, η σχετική λίστα διευρύνθηκε περαιτέρω και πλέον περιλαμβάνει περισσότερους από 1.660 κωδικούς.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής των μειώσεων περιλαμβάνουν:

Εύρος εκπτώσεων: Οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα θα κυμανθούν από 5% έως και 30% .

Οι μειώσεις τιμών στα προϊόντα θα κυμανθούν από . Ειδική σήμανση στα ράφια: Για τη διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού, τα προϊόντα που εντάσσονται στο μέτρο θα φέρουν ευδιάκριτη σήμανση στα ράφια των καταστημάτων.

Για τη διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού, τα προϊόντα που εντάσσονται στο μέτρο θα φέρουν ευδιάκριτη σήμανση στα ράφια των καταστημάτων. Ψηφιακή ενημέρωση: Οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις νέες χαμηλότερες τιμές και να συγκρίνουν προϊόντα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να ελέγχουν τις νέες χαμηλότερες τιμές και να συγκρίνουν προϊόντα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Ανταγωνισμός αλυσίδων: Κάθε αλυσίδα λιανεμπορίου διαμορφώνει τις δικές της λίστες με επιπλέον ποσοστά προσφορών, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσεκτική έρευνα αγοράς από τους πολίτες για τον εντοπισμό των πιο συμφερουσών τιμών.

Παράταση στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος, το ζήτημα έχει ήδη συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό.

Η ακριβής διάρκεια της παράτασης θα εξαρτηθεί άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις και τις διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω των μετώπων στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, στο επίκεντρο βρίσκεται και η στάση που θα κρατήσουν τα διυλιστήρια σχετικά με τη διατήρηση των εκπτώσεων που εφάρμοζαν το τελευταίο διήμερο στην στην αμόλυβδη βενζίνη (10 λεπτά) και στο πετρέλαιο κίνησης (5 λεπτά).